Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας: Παρέμεινε πρόεδρος ο Γιάννης Κολοβός

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, με ηλεκτρονική κάλπη.

Η κάλπη ανέδειξε τη νέα διοίκηση, η οποία οδηγεί τον Σ.Ε.Μ. στη δεύτερη θητεία του, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε από την ίδρυσή του το 2023.

Να σημειωθεί πως από τα 273 μέλη που αριθμούσε ο Σ.Ε.Μ. κατά την ίδρυσή του το 2023, έφτασαν σήμερα τα 511 ενεργά μέλη.

Την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε Σώμα του 11μελους διοικητικού συμβουλίου, με τον Γιάννη Κολοβό να παραμένει στον προεδρικό θώκο.

Η σύνθεση του συμβουλίου έχει ως εξής:

Γιάννης Κολοβός (πρόεδρος), Γιώργος Παπασταθόπουλος (α’ αντιπρόεδρος),

Κώστας Σαρρής (β’ αντιπρόεδρος), Ναταλία Αθανασίου (γραμματέας), Γιώργος Σακκάς (ειδικός γραμματέας), Θανάσης Κακοτυλημένος (ταμίας), Μαρία - Αριάδνη Αγγελοπούλου (μέλος), Αρης Βερντιάν (μέλος), Χριστίνα Κουμπούνη (μέλος), Κώστας Τσέλιος (μέλος), Κώστας Χαϊδός.

Εκτελεστικός Γραμματέας του Συλλόγου ορίστηκε ο Σταύρος Γρίβας.

Αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμια όργανα (σε αλφαβητική σειρά) είναι οι:

Μαρία - Αριάδνη Αγγελοπούλου, Γιάννης Αλεξανδρόπουλος, Αρης Βερντιάν,

Παναγιώτης Γραμματικάκης, Σταύρος Γρίβας, Θανάσης Κακοτυλημένος,

Γιάννης Κολοβός, Κώστας Μουτζούρης, Νίκος Μπούκαλης, Γιώργος Παπασταθόπουλος, Γιάννης Ραπτέας, Γιώργος Σακκάς, Κώστας Σαρρής,

Διονύσης Σωτηρόπουλος, Γιάννης Τσαρπάλας, Κώστας Τσέλιος και Κώστας Χαϊδός.

Οπως επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας “με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, ενισχύοντας με την ψήφο τους τη συλλογική μας προσπάθεια.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους καλή δύναμη σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη περίοδο, που διανύουμε. Παρά τις όποιες αντίξοες συνθήκες, οφείλουμε να διατηρούμε πάντα το χαμόγελό μας, καθώς εμείς αποτελούμε τον ζωντανό καθρέφτη της Μεσσηνίας σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση. Ο Σύλλογός μας θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό κάθε συναδέλφου, στηρίζοντάς τον σε κάθε του ανάγκη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και όραμα, υπηρετώντας τα συμφέροντα των επαγγελματιών της εστίασης και ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεσσηνιακής φιλοξενίας”.