Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ο Χαράλαμπος Αυρηλιώνης επανεκλέχτηκε πρόεδρος  

Ο Χαράλαμπος Αυρηλιώνης επανεκλέχτηκε πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, στην ειδική συνεδρίαση που έγινε το βράδυ της Πέμπτης, Αντιπρόεδρος επανεκλέχτηκε ο Ανδρέας Φωτόπουλος από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, ενώ γραμματέας ο Γιώργος Πρεβεζάνος από τη παράταξη της πλειοψηφίας καθώς δεν υπήρξε πρόταση από την ελάσσονα μειοψηφία.

Η εκλογή τους προέδρου έγινε με 13 ψήφους υπέρ, 10 κατά (8 της αντιπολίτευσης, ο ανεξάρτητος Ιωάννης Φιλντίσης και ο Θεόδωρος Γκρίτζαλης από την πλειοψηφία) και ένα λευκό από την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κατερίνα Τσιγκάνου. Με την αντιπολίτευση να στέκεται στον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου επιρρίπτοντας ευθύνες στον κ. Αυρηλιώνη. Με τον Δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη να απαντά ότι “θα τον ανεχτείτε για ακόμη 7,5 χρόνια”, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις του για τις επόμενες εκλογές. Ενώ προτείνοντας ο κ. Λεβεντάκης τον κ. Αυρηλίωνη είπε χαρακτηριστικά «μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος».

Αιτιολογώντας την καταψήφιση του προέδρου και κάνοντας πρόταση για τη θέση του αντιπροέδρου η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου μεταξύ άλλων σημείωσε: “Σας έχουμε επιδείξει σεβασμό κ. πρόεδρε, η αντιπολίτευση και δεν έχουμε λάβει τον ίδιο από τη δική σας πλευρά. Ο πρόεδρος δεν έχει να κάνει με την προσωπικότητα του σαν άνθρωπος, από τη θέση αυτή που είναι εδώ και 2,5 χρόνια, θεωρούμε ότι μεροληπτεί σε βάρος της αντιπολίτευσης. Κύριε πρόεδρε ο ηγήτορας στο Συμβούλιο είστε εσείς, δεν είναι ούτε η κ. γραμματέα , ούτε ο κ. δήμαρχος ούτε κανένας άλλος, εσείς θα πρέπει να εφαρμόσετε τον κανονισμό και να λειτουργείτε θεσμικά. Δεν μπορεί να μην αφήνετε τον κ. Κατρίστη να μιλάει , δεν μπορεί ο πρόεδρος των Γαργαλιάνων να μη του δίνεται το λόγο, όποιος πρόεδρος έρχεται θα πρέπει να ακούγεται. Δεν μπορείτε κ. πρόεδρε να υπακούτε και να είστε το φερέφωνο του κ. δημάρχου και της κ. Μυλωνά”.

Ενώ πρότεινε για αντιπρόεδρο τον ΔΣ Ανδρέα Φωτόπουλο που έλαβε 22 ψήφους υπέρ, 1 κατά από τον κ. Αυρηλιώνη και 1 λευκό από την κ. Τσιγκάνου.

Για τη θέση του γραμματέα δεν υπήρξε πρόταση από τον επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας Άκη Κατρίτση ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε; “Εμείς για γραμματέα δεν θα προτείνουμε κανέναν διότι η συμπεριφορά που είχατε δυόμιση χρόνια όσον αφορά τα πρακτικά, την απομαγνητοφώνηση, είναι άκρως παράνομη και κατάπτυστη και δεν μπορούμε άλλο να ανεχθούμε αυτή την αδιαφορία και τον εμπαιγμό από εσάς. Δεν μπορούμε να βάλουμε άνθρωπο δικό μας στο προεδρείο, στη θέση αυτή και να είναι συνυπεύθυνος για αυτό το θέμα. Ότι αδιαφορείτε και δεν υπάρχουν πρακτικά, δεν γίνεται μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση και για αυτό ο καινούργιος νόμος είναι αυστηρός”.

Έτσι πρόεδρος προτάθηκε από το Δήμαρχο ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γιώργος Πρεβεζάνος λαμβάνοντας και αυτός 13 ψήφους υπέρ (της πλειοψηφίας), 10 κατά (8 της αντιπολίτευσης, 1 του κ. Φιλντίση και 1 του κ. Γκρίτζαλη ) και 1 λευκό της κ. Τσιγκάνου.

Για τη Δημοτική Επιτροπή από το Δήμαρχο πρόεδρος προτάθηκε ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος. Ενώ για την εκλογή των μελών προέκυψε έντονη αντιπαράθεση για το αν μπορεί ή όχι να ψηφίσει ο ανεξάρτητος ΔΣ Ιωάννης Φιλντίσης. Χωρίς τελικά να του επιτραπεί να ψηφίσει αν και ο ίδιος υποστήριξε πως βάσει του νόμου μπορεί.

Για τη Δημοτική Επιτροπή από την πλειοψηφία Τακτικά μέλη εκλέχτηκαν η Μαρία Παναγοπούλου με 13 ψήφους, ο Βασίλης Αθανασόπουλος με 12, ο Σωτήρης Μπακούρος με 12 και ο Νίκος Φρούσος με 12, ενώ αναπληρωματικοί με 1 ψήφο ο καθένας οι Φώτιος Γριβάκης, Πολυχρόνης Κουνάβης και Χρήστος Τζαβέλας.

Από την αντιπολίτευση τακτικά μέλη η Χάιδω Παναγιωτοπούλου 5 ψήφοι και Περικλής Κανελλόπουλος 5 ψήφοι και οι δύο από τη μείζονα μειοψηφία, αναπληρωματικά μέλη ο Άκης Κατρίτσης 3 ψήφοι και ο Βασίλης Αγγελλόπουλος 3 ψήφοι από τη πρώτη ελάσσονα μειοψηφία ενώ η Κατερίνα Τσιγκάνου έλαβε ένα ψήφο.

Κ.Μπ.