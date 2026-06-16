Κατά πλειοψηφία η δωρεά μελέτης για Μαραθόλακκα - Διαφωνίες και ερωτήματα στη Δημοτική Επιτροπή

Με επιφυλάξεις, έντονο προβληματισμό και κριτική από την αντιπολίτευση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας η αποδοχή δωρεάς της «Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Μαραθόλακκας» από την εταιρεία «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Μ.Α.Ε.».

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προβλέπει την εκπόνηση και δωρεάν παραχώρηση της μελέτης από την εταιρεία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, με στόχο την ωρίμανση του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης του πρώην χώρου διαχείρισης απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα Ταϋγέτου. Σύμφωνα με την εισήγηση, η μελέτη κρίνεται απαραίτητη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη μετέπειτα χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου αποκατάστασης.

Η διαδικασία, ωστόσο, προκάλεσε σειρά ερωτημάτων από την αντιπολίτευση, αλλά και από τον πρόεδρο της Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργο Καζάκο, κυρίως ως προς τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, το περιεχόμενο και τον χρονικό ορίζοντα της μελέτης, τις ενέργειες που έχουν γίνει αλλά και την επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας για την εκπόνησή της. Στο επίκεντρο επανήλθαν και τα στοιχεία διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας, σύμφωνα με τα οποία στα στραγγίσματα του πρώην χώρου διαχείρισης απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα είχαν εντοπιστεί χημικά και βαρέα μέταλλα σε τιμές πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Οι απαντήσεις πάντως που δόθηκαν από τη δημοτική αρχή κρίθηκαν από την αντιπολίτευση περιορισμένες και όχι πλήρεις.

Ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας ενημέρωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις σε τέσσερα διαφορετικά σημεία στη Μαραθόλακκα, σημειώνοντας πως υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της εξειδικευμένης διαδικασίας που ακολουθείται. Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Για τις αντιπυρικές ζώνες είπε ότι έχουν γίνει εργασίες από τον Δήμο και ότι αυτές θα συνεχιστούν, ενώ ανέφερε πως έχουν δημιουργηθεί και ζώνες με χώμα. Αναφερόμενος στη μελέτη και στις αναφορές για πρόσβαση στον χώρο, σημείωσε ότι ο χώρος είναι κλειδωμένος και ότι για να εισέλθει κάποιος απαιτείται συνεννόηση με στέλεχος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, κάνοντας λόγο για παραβίαση χώρου σχετικά με την πολυσυζητημένη έρευνα.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, έθεσε το ερώτημα αν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση ο Δήμος να αποδεχθεί μελέτη από την εταιρεία που επεξεργάζεται τα απορρίμματα στην περιοχή και όχι να απευθυνθεί σε ανεξάρτητο μελετητικό γραφείο. Παράλληλα, παρατήρησε ότι δεν διαφαίνεται σαφής χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Από την πλευρά της «Λαϊκής Συσπείρωσης», η δημοτική σύμβουλος Χριστίνα Καντζιλιέρη σημείωσε ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Εκτίμησε, δε, ότι η διαδικασία της δωρεάς ενδέχεται να συνδέεται με μελλοντική ανάληψη της αποκατάστασης, ασκώντας κριτική στην ΤΕΡΝΑ και στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Κριτική άσκησε και ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες για τη Μαραθόλακκα βρίσκονται «στο μηδέν», τη στιγμή που η Καλαμάτα θέτει ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα, ενώ μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το ακριβές περιεχόμενο της μελέτης.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι η μελέτη είναι σχεδόν έτοιμη και ότι το θέμα θα έρθει σύντομα στη Δημοτική Επιτροπή για την αποδοχή της. Εξήγησε ότι θα ακολουθήσει η μεγάλη και ιδιαίτερα δύσκολη μελέτη για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, η οποία έχει σημαντικό κόστος, ύψους περίπου 400.000 ευρώ, και θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ή το αρμόδιο υπουργείο, καθώς το οικονομικό βάρος είναι μεγάλο για τον Δήμο.

Ο ίδιος κράτησε εκ νέου αποστάσεις από τη διεθνή δημοσιογραφική έρευνα, λέγοντας ότι τα στοιχεία της δεν ήρθαν ποτέ σε γνώση του Δήμου για να διαπιστωθεί αν ισχύουν. Για τα στραγγίδια ενημέρωσε ότι συγκεντρώνονται σε δίκτυο και, με τη συνδρομή συνεργάτη, συλλέγονται, αραιώνονται και οδηγούνται στον βιολογικό καθαρισμό προς επεξεργασία.

Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση της Μαραθόλακκας, ο κ. Βασιλόπουλος παραδέχθηκε ότι «κάθε μέρα που περνάει είναι σε χειρότερη κατάσταση», σημειώνοντας πως ο χώρος είχε ήδη τεράστιο περιβαλλοντικό βάρος και γι’ αυτό σταμάτησε η λειτουργία του τον Ιούλιο του 2023. Υπενθύμισε, πάντως, ότι η παύση λειτουργίας της Μαραθόλακκας επιβαρύνει τον Δήμο με περίπου 950.000 ευρώ επιπλέον τον χρόνο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι πριν ακόμη σταματήσει η λειτουργία του χώρου είχε σταλεί έγγραφο προς την Περιφέρεια και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να συνταχθεί η περιβαλλοντική μελέτη αποκατάστασης, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος προχωρά σε αποδοχή δωρεάς μελέτης, εκτιμώντας πως η διαδικασία μπορεί να αποφέρει μόνο όφελος στον Δήμο. Μέχρι την οριστική αποκατάσταση, όπως είπε, ο Δήμος θα συνεχίσει να προχωρά σε παρεμβάσεις, όπως οι αντιπυρικές ζώνες και οι επισκευές δεξαμενών.

Τ.Αν.