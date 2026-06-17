Καλαμάτα: Στον “αέρα” η συντήρηση των παιδικών χαρών

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των οικογενειών και την ασφάλεια των παιδιών, αυτό των παιδικών χαρών, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Η υπόθεση της συντήρησής τους παραμένει ουσιαστικά «μετέωρη», εξαιτίας των δικαστικών εμπλοκών που έχουν προκύψει ανάμεσα σε αναδόχους, αλλά και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση που διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, το θέμα αφορά χρονική επέκταση της σύμβασης για τη «Συντήρηση παιδικών χαρών», καθώς για τον διαγωνισμό του 2026 έχουν κατατεθεί προδικαστικές προσφυγές, με την ημερομηνία εκδίκασης να έχει οριστεί για σήμερα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει άμεσα νέος ανάδοχος. Για τον λόγο αυτό ήρθε προς ψήφιση χρονική παράταση της υφιστάμενης σύμβασης για έξι μήνες, έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2026 ή νωρίτερα, εφόσον εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο.

Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας έκανε λόγο για μια διαδικασία που συνεχίζεται από το 2024, με ενστάσεις και δικαστικές εμπλοκές μεταξύ των αναδόχων. Όπως ανέφερε, αντί οι εμπλεκόμενοι να επιλέγουν τη δικαστική οδό, θα έπρεπε να εστιάζουν στην κατάθεση πιο συμφερουσών οικονομικών προσφορών και εκπτώσεων.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως ο φετινός διαγωνισμός έχει αυξημένο προϋπολογισμό, καθώς περιλαμβάνει και τους καθαρισμούς στα σχολεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ο νέος διαγωνισμός να μη χρειαστεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όσο ο προηγούμενος, μεταφέροντας τον έντονο προβληματισμό και τη δυσφορία του για τις καθυστερήσεις που έχουν δημιουργηθεί.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στον Δήμο, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες δυνάμεις για να «τρέξουν» αποτελεσματικά τα θέματα που αφορούν τις παιδικές χαρές. Όπως τόνισε, ο Δήμος εμφανίζεται να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό «έρμαιο» των εργολάβων, αφήνοντας σε εκκρεμότητα έναν τόσο σημαντικό τομέα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς υπογράμμισε πως οι παιδικές χαρές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Δήμου Καλαμάτας, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί, τόσο λόγω της έλλειψης προσωπικού όσο και λόγω των διαμαχών μεταξύ εργολάβων. Παρατήρησε ακόμη πως ο καθαρισμός τους δεν είναι ο ενδεδειγμένος, ενώ και τα παιχνίδια δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τη δημοτική αρχή να μεριμνήσει ώστε άτομα που προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να συνδράμουν και στις παιδικές χαρές, με στόχο να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, να κοπούν τα χόρτα και να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας για τα παιδιά.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Μπάκας σημείωσε πως το βασικό ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι τα υλικά των εγκαταστάσεων, υπενθυμίζοντας ότι με παλαιότερη πρωτοβουλία του, σε άλλο διαγωνισμό, είχε προκύψει έκπτωση της τάξεως του 35%.

Με αφορμή αυτή την αναφορά, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, σημείωσε πως δικαιώνεται η φιλοσοφία του σχετικά με την ενίσχυση του ανταγωνισμού, ακόμη και στις απευθείας αναθέσεις, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές και πιο συμφέρουσες λύσεις για τον Δήμο.

Το ζήτημα των παιδικών χαρών, όπως αναδείχθηκε στη συνεδρίαση, δεν αφορά μόνο μια τεχνική ή διαγωνιστική διαδικασία. Αγγίζει άμεσα την ασφάλεια των παιδιών, την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων και την ικανότητα του Δήμου να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Τ.Αν.