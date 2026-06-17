Χρόνιο ζήτημα

Ενα χρόνιο και ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, τις πολεοδομικές εκκρεμότητες που, όταν παραμένουν άλυτες για δεκαετίες, μετατρέπονται σε βάρος για τους πολίτες, αλλά και σε σύνθετες νομικές και οικονομικές υποθέσεις για την Αυτοδιοίκηση ανέδειξε σχετικό θέμα στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Η απόφαση για άσκηση έφεσης για συγκεκριμένη περίπτωση, δείχνει την πρόθεση του Δήμου να υπερασπιστεί νομικά τη θέση του, μετά την πρωτόδικη απόφαση που αναγνώρισε υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων από τον Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ωστόσο, από τη συζήτηση προέκυψε και η ευρύτερη διάσταση του θέματος: ότι τέτοιες υποθέσεις δεν γεννιούνται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αποτελούν αποτέλεσμα καθυστερήσεων, παραλείψεων και διοικητικών εκκρεμοτήτων που συσσωρεύονται για πολλά χρόνια.

Η επισήμανση του Βασίλη Τζαμουράνη ότι οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να μένουν επ’ αόριστον εγκλωβισμένοι σε πολεοδομικά προβλήματα άγγιξε την ουσία του ζητήματος. Από την άλλη, ο Θανάσης Βασιλόπουλος επιχείρησε να αναδείξει τη διαχρονικότητα των ευθυνών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλές ανάλογες περιπτώσεις, με ρίζες που φτάνουν πολλές δεκαετίες πίσω.