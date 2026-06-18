Καλαμάτα: Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα η ανάπλαση στη Νέδοντος

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και παραδίδεται στην κυκλοφορία η ανάπλαση της οδού Νέδοντος, στο κέντρο της Καλαμάτας, από την οδό Κεφάλα έως και μετά την οδό Γιατράκου.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει: “Σημαντική αλλαγή στην εικόνα του κέντρου της Καλαμάτας φέρνουν οι παρεμβάσεις ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνολικά 30.000 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της πόλης έχουν ήδη μεταμορφωθεί, με τις εργασίες να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Το μέτωπο της οδού Νέδοντος ολοκληρώνεται σταδιακά και την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 αναμένεται να παραδοθεί σε κυκλοφορία, αποτελώντας μία ακόμη σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αισθητικής της πόλης.

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα πραγματοποίησε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη. Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος σημείωσε: «Ένας ακόμη πολύ σημαντικός δρόμος ολοκληρώνεται και τις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί. Η Νέδοντος είναι ένας δρόμος κομβικός για τη λειτουργία της πόλης και αναπλάστηκε πλήρως, με νέα πεζοδρόμια και όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις που αλλάζουν τη συνολική εικόνα της περιοχής.

Πρόκειται για συνολικές παρεμβάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας, καθώς πλέον το σύνολο του κέντρου είναι ήπιας κυκλοφορίας. Τα 30.000 τετραγωνικά μέτρα έχουν διαμορφωθεί με ψυχρά υλικά, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία του μικροκλίματος και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για κατοίκους και επισκέπτες.

Οι χώροι είναι πλέον πιο προσβάσιμοι και λειτουργικοί, με νέο φωτισμό, νέα παγκάκια, νέα καλαθάκια απορριμμάτων και σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, στοιχεία που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν τη λειτουργία της πόλης.

Παράλληλα με τις αναπλάσεις, προχωρούν και σημαντικές εργασίες αναβάθμισης των υποδομών, όπως η υπογειοποίηση δικτύων, η αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης και η ενίσχυση του δικτύου ομβρίων υδάτων.

Επόμενος σημαντικός στόχος είναι η ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς και αυτό το έργο προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα αποτελέσει μία ακόμη σημαντική παρέμβαση για το κέντρο της Καλαμάτας.

Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, τους επιβλέποντες, τη Διεύθυνση, αλλά και τον ανάδοχο του έργου, οι οποίοι έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει»”.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι λόγω των έργων στην οδό Ανδρέα Σκιά και μετά στην οδό Βαλαωρίτου, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με βάση τα όσα αναφέρονται στην 113/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνει ότι η κυκλοφορία από την Βασ. Γεωργίου προς την πλατεία 23ης Μαρτίου μπορεί να εξυπηρετηθεί και μέσω της διαδρομής Κανάρη – Γεωργούλη – Αναγνωσταρά.