Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση της βλάβης στο κλιματιστικό σύστημα

Σοβαρή βλάβη στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας έχει σημάνει συναγερμό στη «Φάρις» και στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο χρόνος πιέζει ενόψει των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Ιουλίου και, κυρίως, του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Το ζήτημα απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, όπου εγκρίθηκαν τρεις σχετικές εισηγήσεις, οι οποίες αποτυπώνουν τόσο το τεχνικό πρόβλημα όσο και τις άμεσες επιπτώσεις του στη λειτουργία του χώρου και στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, η βλάβη εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης των υδρόψυκτων ψυκτών του Μεγάρου Χορού. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στον ελεγκτή της εσωτερικής βαλβίδας του κυκλώματος Νο1 του ψύκτη, γεγονός που δεν επιτρέπει την πλήρη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Η δυσλειτουργία καθιστά αδύνατη την αποκατάσταση με απλό συμβατό ανταλλακτικό και, όπως αναφέρθηκε, απαιτείται αντίστοιχη τεχνική διαδικασία με αυτή που είχε ήδη πραγματοποιηθεί στο κύκλωμα Νο2.

Για την αποκατάσταση της βλάβης προβλέπεται η αντικατάσταση των ηλεκτρονικών βαλβίδων και των δύο κυκλωμάτων, η αποξήλωση των υφιστάμενων εξαρτημάτων, η εγκατάσταση νέων, καθώς και ο προγραμματισμός και η επανεκκίνηση του συστήματος. Το συνολικό κόστος της επισκευής ανέρχεται σε 21.328 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο πρόεδρος της «Φάρις», Σωτήρης Κριτσωτάκης, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί από τις αρχές Ιουλίου, καθώς και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Όπως ανέφερε, η νέα μονάδα αναμένεται να φτάσει από την Ελβετία μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθούν επιπλέον δύο με τρεις ημέρες για τις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης και επαναφοράς του συστήματος σε πλήρη λειτουργία.

Η βλάβη, πάντως, έχει ήδη προκαλέσει πρακτικές συνέπειες στον προγραμματισμό και στη χρήση του χώρου. Για τον λόγο αυτόν, το Δ.Σ. της «Φάρις» κλήθηκε να εγκρίνει και την παροχή έκπτωσης 50% στο αντίτιμο παραχώρησης της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού για συλλόγους και φορείς που έχουν ήδη συνάψει συμφωνητικά με το πλήρες ποσό των 1.240 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου έχει συμφωνηθεί το πλήρες αντίτιμο παραχώρησης και οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κατά το διάστημα που παραμένει σε ισχύ η βλάβη του κεντρικού συστήματος κλιματισμού.

Την ίδια στιγμή, λόγω της μειωμένης λειτουργικότητας του χώρου, αποφασίστηκε και η τροποποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της «Φάρις», που αφορά την έγκριση εξόδων της Καλοκαιρινής Χορευτικής Παράστασης της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, κρίθηκε αναγκαία η ενοικίαση δέκα επαγγελματικών επιδαπέδιων ανεμιστήρων για τις ημέρες 26 και 27 Ιουλίου, ώστε να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της παράστασης.

Το κόστος της ενοικίασης ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης να αυξηθεί από 2.550 ευρώ σε 4.050 ευρώ.

Η υπόθεση αναδεικνύει, πέρα από την ανάγκη άμεσης τεχνικής παρέμβασης, και το ιδιαίτερα υψηλό λειτουργικό κόστος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Το ενεργειακό και συνολικό κόστος συντήρησης και λειτουργίας του χώρου φαίνεται να αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τα δεδομένα του Δήμου και της «Φάρις», ενώ το ποσό των 99.000 ευρώ που προβλέπεται μέσω της προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και λειτουργία του Μεγάρου δείχνει να μην επαρκεί για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μιας τόσο απαιτητικής εγκατάστασης.