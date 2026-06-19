Απάντηση Καφαντάρη για το επίδομα γέννησης στον Δήμο Πύλου - Νέστορος

“Άλλο η δικαίωση μιας προσφυγής και άλλο η παραποίηση της πραγματικότητας – Η αλήθεια πίσω από την απόφαση για το επίδομα γέννησης”, υποστηρίζει ο τέως δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, απαντώντας στην ανακοίνωση του δημάρχου Παναγιώτη Καρβέλα, για τη δικαίωση του Δήμου, στο θέμα της οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών που ζουν στο Δήμο, για τις γεννήσεις παιδιών.

Επικρίνοντας τη δημοτική αρχή αναφέρει ότι “η κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο ένα επίδομα.

Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακές εξαγγελίες ούτε με πανηγυρικές αναρτήσεις. Απαιτεί σχέδιο και συνέπεια”.

Αναλυτικά, ο Δ. Καφαντάρης αναφέρει στην ανακοίνωσή του: “Με αφορμή την ανακοίνωση του δημάρχου Πύλου – Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 για την οικονομική ενίσχυση λόγω γέννησης τέκνου, αισθανόμαστε την υποχρέωση να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα και να υπενθυμίσουμε στους δημότες τι πραγματικά συνέβη.

Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι που ο δήμαρχος αποφεύγει συστηματικά να αναφέρει.

Η Δημοτική Παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» δεν ήταν ποτέ απέναντι στη στήριξη της οικογένειας.

Δεν καταψηφίσαμε τη λογική ενίσχυσης των νέων οικογενειών. Δεν αμφισβητήσαμε ποτέ την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Αντίθετα, στην τοποθέτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλώσαμε ξεκάθαρα: «Ναι στη στήριξη της οικογένειας. Ναι στην εφάπαξ οικονομική ενίσχυση λόγω γέννησης τέκνου. Ναι σε πολιτικές που θα συμβάλουν στην αναστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης του τόπου μας».

Αυτό που είπαμε ήταν κάτι πολύ απλό και απολύτως υπεύθυνο: Ότι η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να σχεδιάζεται με όρους εντυπωσιασμού. Πρέπει να σχεδιάζεται με όρους δικαιοσύνης, στόχευσης, σοβαρότητας και νομιμότητας.

Υποστηρίξαμε τότε ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι πραγματικό, ότι η μείωση των γεννήσεων και η εγκατάλειψη της υπαίθρου απειλούν το μέλλον του Δήμου μας και ότι η στήριξη των νέων οικογενειών αποτελεί υποχρέωση όλων μας.

Ταυτόχρονα, όμως, επισημάναμε ότι η συγκεκριμένη κανονιστική πράξη παρουσίαζε σοβαρά νομικά ζητήματα.

Γι’ αυτό και ζητήσαμε μια σύντομη αναβολή λίγων εβδομάδων μέχρι την ολοκλήρωση των νομοθετικών πρωτοβουλιών, που ήδη προωθούνταν από το υπουργείο Εσωτερικών μέσω του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Δεν ζητήσαμε ακύρωση. Δεν ζητήσαμε απόσυρση. Δεν ζητήσαμε να μη δοθεί ενίσχυση στις οικογένειες. Ζητήσαμε να γίνει σωστά. Ζητήσαμε να γίνει με τρόπο που να μην αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της νομιμότητας. Ζητήσαμε να προστατευθούν και οι δημότες και ο Δήμος.

Δυστυχώς, η δημοτική αρχή επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις επισημάνσεις. Και λίγο αργότερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε επαρκής νομοθετική εξουσιοδότηση.

Αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να διαγράψει. Δεν ήταν άποψη της αντιπολίτευσης. Δεν ήταν πολιτική αντιπαράθεση. Ήταν επίσημη διοικητική πράξη του αρμόδιου κρατικού οργάνου ελέγχου νομιμότητας το οποίο ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων.

Όταν λοιπόν η παράταξή μας εξέδωσε ανακοίνωση τον Απρίλιο του 2026, το έκανε στηριζόμενη σε μια πραγματική ακυρωτική απόφαση της Πολιτείας και όχι σε υποθέσεις ή πολιτικές σκοπιμότητες.

Σήμερα ο Δήμαρχος επιχειρεί να εμφανίσει εκείνη τη στάση ως δήθεν λανθασμένη.

Όμως ξεχνά κάτι πολύ σημαντικό. Η πολιτική ευθύνη κρίνεται με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν τη στιγμή που λαμβάνονται οι αποφάσεις και όχι με βάση όσα θα συμβούν μήνες αργότερα. Εμείς τοποθετηθήκαμε υπεύθυνα απέναντι σε μια απόφαση που είχε ήδη ακυρωθεί από την αρμόδια κρατική αρχή. Κάναμε αυτό ακριβώς που οφείλει να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση. Να επισημαίνει τους κινδύνους. Να υπερασπίζεται τη νομιμότητα. Να προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου.

Η μεταγενέστερη κρίση της Επιτροπής του άρθρου 152, την οποία φυσικά σεβόμαστε, δεν αλλάζει τα πραγματικά γεγονότα ούτε ακυρώνει τις εύλογες επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί.

Αντιθέτως, αποδεικνύει ότι το ζήτημα ήταν πράγματι σύνθετο και αμφισβητούμενο, αφού δύο διαφορετικά θεσμικά όργανα κατέληξαν σε διαφορετική κρίση.

Ο κ. Καρβέλας σήμερα πανηγυρίζει σαν να κέρδισε μια πολιτική μάχη. Όμως οι δημότες γνωρίζουν ότι το πραγματικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: Πώς γίνεται η ίδια δημοτική αρχή που μέσα σε τρία χρόνια έχει επιβάλει αυξήσεις δημοτικών τελών που ξεπερνούν συνολικά το 100%, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις με εκατομμύρια ευρώ, να εμφανίζεται σήμερα ως πρωτοπόρος της κοινωνικής πολιτικής; Πώς γίνεται η ίδια δημοτική αρχή που αφαίρεσε σημαντικούς πόρους από τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις του Δήμου να επιχειρεί τώρα να παρουσιάζεται ως προστάτης τους;

Οι δημότες έχουν κρίση. Γνωρίζουν ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο ένα επίδομα. Η κοινωνική πολιτική είναι καθημερινότητα. Είναι να μέριμνας μέσα από νόμιμες οδούς να δημιουργήσεις κοινωνικές κατοικίες γι’ αυτούς που το έχουν ανάγκη. Είναι οι χαμηλές τιμές αλλά και οι απαλλαγές στα τέλη του Δήμου. Είναι οι υπηρεσίες προς τον πολίτη. Είναι οι παιδικοί σταθμοί. Είναι η στήριξη των νέων ζευγαριών. Είναι η δυνατότητα των νέων ανθρώπων να παραμείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακές εξαγγελίες ούτε με πανηγυρικές αναρτήσεις. Απαιτεί σχέδιο. Απαιτεί συνέπεια. Απαιτεί ουσιαστικές και πολυδιάστατες παρεμβάσεις.

Ακριβώς γι’ αυτό είχαμε δεσμευθεί από την πρώτη στιγμή ότι θα καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη της οικογένειας, της μόνιμης κατοικίας και της παραμονής νέων ανθρώπων στον Δήμο μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με σοβαρότητα. Με υπευθυνότητα. Με σεβασμό στους θεσμούς. Χωρίς θριαμβολογίες. Χωρίς προσωπικές επιθέσεις. Χωρίς πολιτική εκμετάλλευση ενός τόσο ευαίσθητου κοινωνικού ζητήματος. Γιατί για εμάς το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ να δικαιωθεί η αντιπολίτευση ή η δημοτική αρχή.

Το ζητούμενο ήταν και παραμένει ένα: Να στηριχθούν πραγματικά οι οικογένειες του Δήμου Πύλου – Νέστορος με πολιτικές που είναι δίκαιες, ουσιαστικές και πάνω απ’ όλα ασφαλείς και εφαρμόσιμες”.