Καλαμάτα: Ολοκληρώθηκε η μονάδα επεξεργασίας λυματολάσπης

Το σημαντικό έργο της μονάδας επεξεργασίας – ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό της Καλαμάτας ολοκληρώθηκε και αρχές Ιουλίου τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία,, ενώ η πλήρης λειτουργία της προγραμματίζεται τον Σεπτέμβριο.

Τη Μονάδα επισκέφθηκαν χθες Παρασκευή, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη και τον γενικό διευθυντή της Επιχείρησης Μιχάλη Βασιλειάδη, όπου ενημερώθηκε και από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Γιώργο Τζαμουράνη για την ολοκλήρωση των εργασιών και τα επόμενα στάδια λειτουργίας της εγκατάστασης.

Το έργο προϋπολογισμού 6,3 ε. ευρώ ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ανάδοχο την κοινοπραξία TEDRA – Τ.Ε.Σ. Α.Ε.

Η Μονάδα εκτείνεται σε περίπου 6,5 στρέμματα και περιλαμβάνει 4 σύγχρονα ηλιακά ξηραντήρια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί εντός του χώρου του Βιολογικού Καθαρισμού.

Με την έναρξη λειτουργίας της, η ΔΕΥΑΚ θα μπορεί να επεξεργάζεται πλέον η ίδια τη λυματολάσπη που παράγεται από τον Βιολογικό Καθαρισμό, σταματώντας τη μεταφορά περίπου 5.000 τόνων ετησίως εκτός Δήμου για επεξεργασία, με σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Μάλιστα, το τελικό προϊόν της επεξεργασίας θα αποτελεί εδαφοβελτιωτικό υλικό, το οποίο μελλοντικά μπορεί να αξιοποιηθεί, ενώ εξετάζεται και η ενεργειακή του αξιοποίηση.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του έργου, σημειώνοντας: “Έχουμε πει πολλές φορές ότι η ΔΕΥΑ Καλαμάτας όχι μόνο στηρίζει το αναπτυξιακό άρμα του Δήμου μας, αλλά πρωτοπορεί.

Σήμερα βλέπουμε ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο, τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυματολάσπης, ένα έργο που υλοποιείται σε πολύ λίγους Δήμους της χώρας.

Πρόκειται για μια επένδυση 6,5 εκ. ευρώ, η οποία δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε εδώ, στην Καλαμάτα, τη λυματολάσπη που παράγεται από τον Βιολογικό Καθαρισμό, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά της σε άλλες περιοχές.

Παράλληλα, δημιουργούνται νέες δυνατότητες αξιοποίησής της στο μέλλον, ακόμη και ενεργειακά.

Η εγκατάσταση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ενεργειακής αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού και των μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που έχουν ήδη κατασκευαστεί, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της ΔΕΥΑΚ.

Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη και τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΚ, τον πρόεδρο, τον γενικό διευθυντή, το Δ.Σ., αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα έργο που μέχρι τον Σεπτέμβριο θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και θα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη Καλαμάτα”.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχ. Βασιλειάδης ενημέρωσε ότι “η Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα επεξεργασίας της λυματολάσπης που παράγεται από τον Βιολογικό Καθαρισμό. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τέσσερα ηλιακά ξηραντήρια, στα οποία η τροφοδοσία της ιλύος γίνεται αυτόματα μέσω συστήματος μεταφορικών κοχλιών, ενώ αντίστοιχα αυτοματοποιημένη είναι και η διαδικασία απομάκρυνσης του τελικού προϊόντος. Η δοκιμαστική λειτουργία ξεκινά στο τέλος Ιουνίου (με αρχές Ιουλίου) και μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, η Μονάδα θα περάσει σε κανονική λειτουργία από τον Σεπτέμβριο, ενώ το τελικό προϊόν θα μπορεί να αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό και να διατεθεί δωρεάν στους αγρότες, σύμφωνα με το πλαίσιο που προβλέπεται”.