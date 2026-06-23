Καθυστερούν τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο

Αναβλήθηκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, το σημαντικό θέμα της αποδοχής ένταξης της πράξης “Λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Καλαμάτας” στο ΤΠΑ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030.

Και ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος δεν έκρυψε την ενόχληση και την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση από την πλευρά του υπουργείου.

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση του υπουργείου και το έργο του 1 εκ. για βελτιώσεις και προσαρμογές στο Στάδιο, που θα υλοποιηθούν με εργολαβία του Δήμου, ώστε η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως έδρα, για τους αγώνες της στη Superleague.

Δυσαρέσκεια Βασιλόπουλου για την αργοπορία του υπουργείου

“Δεν έχει έρθει η έγκριση δημοπράτησης”, ανέφερε ο δήμαρχος και παρατήρησε πως “έχουμε καθυστερήσει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα”. Δήλωσε ότι αν έρθει η έγκριση αυτές τις μέρες, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποδοχή της ένταξης.

Στη συζήτηση του θέματος για την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατασκευής Προπονητηρίου στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου, κ. Βασιλόπουλος είπε ότι το Δημοτικό Στάδιο αλλάζει κι έκανε λόγο για έργα συνολικού ύψους 3,5 εκ. ευρώ, μαζί με τα 2,5 εκ. από τις δύο εργολαβίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έχουν ξεκινήσει για την αναβάθμιση του Σταδίου και την φιλοξενία της “Μαύρης Θύελλας” στη Superleague.

Γ.Σ.