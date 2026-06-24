Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

Το πρακτικό της επιτροπής για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Τριφυλίας έτους 2025 σε Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους καλείται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, το οποίο θα συνεδριάσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8 μ.μ.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Εγκριση δαπάνης προστίμου ΚΤΕΟ. Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2026, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Εγκριση Απολογισμού επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2025.

Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων για το έτος 2026. Συζήτηση σχετικά με αίτημα Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων για το θέμα της αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή των Γαργαλιάνων και των περιχώρων. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2026. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2025.

Έγκριση εισόδου-εξόδου σε ιδιοκτησία , στην αγροτική περιοχή "Μαραθίτσα"- εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - εκτός ορίων εντός Ζώνης 800μ οικισμού Άνω Καλό Νερό, Δημοτικής Ενότητα Αυλώνος.

Ετοιμότητα του Δήμου για την αντιπυρική περίοδο: 1. Σε προσωπικό και σε μηχανήματα 2. Σε δρόμους πρόσβασης και σε νερό ( πυροσβεστικοί κρουνοί) 3. Ποιο σχέδιο δράσης έχουμε ιδιαίτερα όταν ο χάρτης συναγερμού για πυρκαγιά δείχνει κίνδυνο. (Εισήγηση της Αικατερίνης Τσιγκάνου).

Κ.Μπ.