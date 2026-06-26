Ειδική συνεργάτιδα προσέλαβε ο Δήμος Τριφυλίας

Πρόκειται για την Αγγελική Νικολακοπούλου, απόφοιτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, και θα είναι για την υποστήριξη σε θέματα για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες με έμφαση την ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου, τον σχεδιασμό στρατηγικών για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών μέσω της πληροφορικής με την χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και την διατύπωση προτάσεων για την ασφάλεια δεδομένων, την δικτύωση και την συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής.

Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κ.Μπ.