Αιτήσεις για την κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης κατασκηνώσεων iCamps (https://kalamata.icamps.gr/) που ενεργοποίησε ο Δήμος Καλαμάτας. Οι ενδιαφερόμενοι κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν, μπορούν να συνδέονται στην πλατφόρμα, να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση και να επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι περίοδοι φιλοξενίας στην κατασκήνωση είναι: 1η περίοδος: από 13 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου. 2η περίοδος: από 23 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου. 3η περίοδος: από 2 Αυγούστου έως 11 Αυγούστου. 4η περίοδος: από 12 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Οι κατασκηνωτές θα καταβάλουν ποσό συμμετοχής 30 ευρώ, στο ταμείο του Δήμου Καλαμάτας ή στον αριθμό 220/00253561 (GR4201102200000022000253561) τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας Εθνικής Τραπέζης, αναφέροντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο, το αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον ΑΦΜ του κηδεμόνα, στου οποίου το όνομα θα κοπεί η απόδειξη, καθώς επίσης και το όνομα του κατασκηνωτή.

Εξαιρούνται: α) τα παιδιά των πολύτεκνων και των τρίτεκνων οικογενειών, β) τα παιδιά των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, γ) τα παιδιά των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δ) τα άτομα με αναπηρίες, επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται σε περίπτωση μη επιλογής του κατασκηνωτή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ύστερα από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.