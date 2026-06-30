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Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 17:13

Πρεμιέρα για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας: Συναυλία της Ανδρομάχης απόψε στο λιμάνι

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Πρεμιέρα για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας: Συναυλία της Ανδρομάχης απόψε στο λιμάνι

Navarino Agora

Με τη συναυλία της Ανδρομάχης, απόψε, στις 9 μ.μ., στο λιμάνι της πόλης, κάνει πρεμιέρα το φετινό Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας.

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια, με επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό και έχουν γίνει viral, αναμένεται να προσφέρει μία ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους.
Το πρόγραμμα του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026» περιλαμβάνει δεκάδες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, φεστιβάλ και δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Στόχος, σύμφωνα με τον Δήμο, είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, η κοινωνική συνοχή, αλλά και η τόνωση της τοπικής οικονομίας.

 

Κατηγορία Δήμοι
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