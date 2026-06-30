Εργο 960.000 ευρώ για αναβάθμιση του Κορδία

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου υπενθύμισε τις προηγούμενες αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου αναβάθμισης στα 17 στρέμματα του Κορδία στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και την υποβολή σχετικού τεχνικού δελτίου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας, ενώ ενημέρωσε για την απόφαση ένταξης του έργου του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Παπαευσταθίου, το έργο αφορά τη βιοκλιματική, λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση υφιστάμενου υπαίθριου χώρου, έκτασης 17 στρεμμάτων στον Κορδία, που περιήλθε (49 στρέμματα είναι συνολικά) στην ιδιοκτησία του Δήμου Καλαμάτας τον Απρίλιο του 2019, μετά από αγώνες της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.

χωροθετείται εντός του αστικού ιστού της πόλης, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας.

Αναλυτικά, το έργο αφορά τη σύνταξη μελετών εφαρμογής (αρχιτεκτονική, φυτοτεχνική , Η/Μ) και στη συνέχεια διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατόδρομων, δαπέδων ασφαλείας και κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και υπόγειου αυτοματοποιημένου αρδευτικού συστήματος.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης υπενθύμισε τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει για τα υλικά και τις επιλογές και προέτρεψε στη δημοτική αρχή να ρίξει μεγάλη προσοχή στην επιλογή των υλικών. Σημείωσε ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή των μελετών για αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων και για αξιοποίηση όλης της παραλιακής περιοχής, που προσελκύει πολύ κόσμο για το μπάνιο του, ενώ έκανε λόγο για εργασίες που γίνονται στην περιοχή και δυσκολεύουν την πρόσβαση προς την παραλία.

Ο κ. Παπαευσταθίου απάντησε ότι αύξησαν τον προϋπολογισμό για να γίνει καλύτερο έργο.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος διευκρίνισε ότι από τα 49 συνολικά στρέμματα, τα 17 δεν έχουν αξιοποιηθεί και αναγνώρισε πως απαιτείται αναβάθμιση όλης της περιοχής.

Γ.Σ.