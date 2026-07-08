Προχωρούν οι εργασίες για το Κλειστό Προπονητήριο  - Με στόχο να είναι έτοιμο μέχρι το Σεπτέμβριο  

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του Κλειστού Προπονητηρίου στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, με στόχο η νέα αθλητική υποδομή να είναι έτοιμη και λειτουργική έως τον προσεχή Σεπτέμβριο, δίνοντας λύση στις αυξημένες ανάγκες των αθλητικών συλλόγων της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η τέταρτη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, διάρκειας 163 ημερών, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την 11η Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα έργο που, παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την εξέλιξή του, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της Καλαμάτας.

Όπως δήλωσε στην «Ε» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ υπάρχει συνεχής συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον ανάδοχο, προκειμένου να τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα.

Αυτή την περίοδο εκτελούνται ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι βασικές κτιριακές και σύνθετες κατασκευαστικές παρεμβάσεις έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον κ. Κουτραφούρη, απομένει η ολοκλήρωση ορισμένων προμηθειών, η τοποθέτηση του ξύλινου αγωνιστικού δαπέδου και οι τελικές εργασίες φινιρίσματος. Όπως εκτίμησε, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, η τελευταία παράταση θα αποδειχθεί επαρκής ώστε το έργο να παραδοθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Το Κλειστό Προπονητήριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές επενδύσεις των τελευταίων ετών για την Καλαμάτα, καθώς αναμένεται να αποσυμφορήσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και να καλύψει ένα διαχρονικό αίτημα της αθλητικής κοινότητας. Η νέα εγκατάσταση θα χρησιμοποιείται κυρίως από τα σωματεία καλαθοσφαίρισης της περιοχής, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθούν σημαντικά οι ώρες προπόνησης για τα αναπτυξιακά τμήματα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τοπικού αθλητισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 1,4 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, οι 500.000 ευρώ χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος», ενώ τα υπόλοιπα 900.000 ευρώ καλύπτονται από ίδιους πόρους του Δήμου Καλαμάτας.

Τ.Αν.