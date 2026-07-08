Η Αγία Μαρίνα Ταϋγέτου έτοιμη να υποδεχθεί τα παιδιά - Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία της κατασκήνωσης

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις προετοιμάζεται να λειτουργήσει το φετινό καλοκαίρι η κατασκήνωση στην Αγία Μαρίνα στον Ταϋγέτο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε χθες τις θέσεις απαραίτητου ειδικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της.

Η απόφαση αφορά τη στελέχωση της κατασκήνωσης για τις πέντε κατασκηνωτικές περιόδους του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026, με το προσωπικό να προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μηνών. Σύμφωνα με την εισήγηση που κατατέθηκε στη Δημοτική Επιτροπή, προβλέπεται η απασχόληση συνολικά 30 ατόμων σε διαφορετικές ειδικότητες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της δομής.

Στο προσωπικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συντονιστής, επιμελητές, ομαδάρχες, ιατρός, νοσηλευτής, γυμναστής, φυσικοθεραπευτής, ειδικοί συνεργάτες για θέματα ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας, προσωπικό εστίασης, καθαριότητας, τεχνικής υποστήριξης και φύλαξης. Η παρουσία ιατρικού προσωπικού αποτελεί βασική προϋπόθεση λειτουργίας της κατασκήνωσης, ενώ, όπως έγινε γνωστό, θα υπάρχει ιατρική εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ανέφερε ότι οι δύο πρώτες περίοδοι φιλοξενίας έχουν ήδη καλυφθεί, με 120 παιδιά σε κάθε μία, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις για τις επόμενες περιόδους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας. Όπως διευκρίνισε, έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί, ενώ οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί πίνακας επιλαχόντων για την κάλυψη τυχόν κενών που μπορεί να προκύψουν. Ο κ. Τζαμουράνης πάντως, σχολίασε πως το σωστό θα ήταν να επικοινωνηθεί το θέμα μετά την απόφαση της Επιτροπής, και όχι νωρίτερα.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι οι εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης είναι εξαιρετικές και βελτιώνονται κάθε χρόνο, ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον φιλοξενίας. Ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρίνας, μάλιστα, στις 17 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση.

ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η κατασκήνωση «Αγίας Μαρίνας Μεσσηνίας» θα λειτουργήσει σε πέντε περιόδους: 1η περίοδος: 13 έως 22 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών και ΑμεΑ, 2η περίοδος: 23 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου, παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών και ΑμεΑ, 3η περίοδος: 2 έως 11 Αυγούστου, παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών και ΑμεΑ,

4η περίοδος: 12 έως 21 Αυγούστου, παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών και ΑμεΑ,

5η περίοδος: 22 έως 31 Αυγούστου, φιλοξενία 80 ηλικιωμένων ατόμων. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης κατασκηνώσεων iCamps του Δήμου Καλαμάτας, με χρήση των κωδικών taxisnet και επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ – ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στις εγκαταστάσεις της Αγίας Μαρίνας έχει το μικρό εκθετήριο της κατασκήνωσης, ένας χώρος γεμάτος ιστορικά αντικείμενα που συνδέουν το σήμερα με το παρελθόν της δομής. Παλιά σκεύη μαγειρείου, ξύλινα ντουλάπια, φωτογραφίες, ημερολόγια και χειρόγραφες καταγραφές δραστηριοτήτων συνθέτουν ένα πολύτιμο αρχείο μνήμης, με αντικείμενα που φτάνουν ακόμη και επτά δεκαετίες πίσω. Το εκθετήριο λειτουργεί ως ένας ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στις γενιές, με στόχο «να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι», διατηρώντας αναλλοίωτη την ιστορία και την παράδοση της κατασκήνωσης. Το μουσείο υπενθύμισε χθες ο πρώην πρόεδρος της κατασκήνωσης Ιάκωβος Περρωτής, μέσω του οποίου επανασυστήθηκε πέρυσι.

Τ.Αν.