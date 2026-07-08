Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Ξανά αντιπρόεδρος ο Τζαμουράνης

Την εκλογή αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Στη θέση του αντιπροέδρου εκλέχθηκε ομόφωνα εκ νέου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ευχήθηκε καλή θητεία και καλή συνεργασία στο νέο Σώμα, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της Δημοτικής Επιτροπής στη λειτουργία του Δήμου. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι οι εισηγήσεις των θεμάτων θα αποστέλλονται έγκαιρα, ώστε τα μέλη της αντιπολίτευσης να έχουν τον απαραίτητο χρόνο ενημέρωσης και προετοιμασίας πριν από τις συνεδριάσεις.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Τζαμουράνης συμφώνησε πως η έγκαιρη ενημέρωση της αντιπολίτευσης αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση για την εύρυθμη λειτουργία του οργάνου, σημειώνοντας την ανάγκη να αποφεύγονται φαινόμενα που είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Υπενθυμίζεται πως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής παραμένει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Από την παράταξη του δημάρχου, τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής είναι οι Σαράντος Μαρινάκης, Αναστάσιος Σκοπετέας, Γιώργος Φάβας, Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και Βασίλης Κουτραφούρης, και αναπληρωματικά μέλη οι Βασίλης Παπαευσταθίου, Μαρία Αγγελή, Πιπίνα Κουμάντου και Ανδρέας Καραγιάννης.

Από την αντιπολίτευση, τακτικά μέλη είναι οι Βασίλης Τζαμουράνης, Βασίλης Κανάκης και Δημήτρης Οικονομάκος, ενώ αναπληρωματικά μέλη οι Θανάσης Τσιγαρίδης, Χριστίνα Καντζιλιέρη και Ευγενία Κούβελα.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα διοίκησης του Δήμου, καθώς έχει αρμοδιότητες που αφορούν σημαντικές αποφάσεις για την οικονομική λειτουργία, τον προγραμματισμό και τη διοικητική πορεία του Δήμου Καλαμάτας. Κατά καιρούς μάλιστα το κλίμα μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές “εκτροχιάστηκε”, μένοντας να φανεί αν με τη νέα σύνθεση η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί.

Τ.Αν.