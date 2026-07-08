Παράταση για τα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων Κορώνης

Το έργο προϋπολογισμού 3.940.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος”, είχε συμβατική προθεσμία 2 χρόνων, που έληξε την 1η Ιουνίου.

Την παράταση των 19 μηνών ζήτησε ο ανάδοχος κι έγινε αποδεκτή και από την Επιτροπή και από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, που στην εισήγησή της αναφέρει ότι έλαβε υπόψη της:

“1. Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής. 2. Την καθυστέρηση που επέφεραν στην έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου τα ακόλουθα: α) Ο μη έγκαιρος ορισμός αρχαιολόγου για την επίβλεψη του έργου β) τα ασφαλιστικά μέτρα μετά την προσφυγή επιχειρηματία που οδηγούν στην διακοπή εργασιών για όλη την τουριστική περίοδο γ) η καθυστέρηση στην αποπληρωμή λογαριασμών που επέφερε διακοπή εργασιών για ένα εξάμηνο δ) η κατολίσθηση που έγινε σε τμήμα του έργου και επέφερε καταστροφή εξοπλισμού του αναδόχου και πρόσθετες καθυστερήσεις. 3. Την ανάγκη εκπόνησης μελετών εφαρμογής τροποποιήσεων σε τμήματα του έργου κατόπιν των διαπιστωθέντων προβλημάτων, καθώς και γεωτεχνικών μελετών για τη σταθεροποίηση των πρανών στο σημείο της κατολίσθησης, προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή των δικτύων. 4. Την απαιτούμενη σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ στον οποίο θα ενσωματωθούν οι αναγκαίες μελέτες και οι εργασίες για τις τροποποιήσεις των τμημάτων του έργου”.

Γ.Σ.