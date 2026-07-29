Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Ανησυχία για την καθυστέρηση του προγράμματος δακοκτονίας

Η πορεία του προγράμματος δακοκτονίας στη Μεσσηνία και συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βρέθηκε στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από επερώτηση του επικεφαλής της Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλη Μάκαρη.

Στη συζήτηση τέθηκαν οι καθυστερήσεις που καταγράφηκαν στην έναρξη του προγράμματος, αλλά και η εικόνα της εξέλιξής του ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ο επικεφαλής της Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόσληψη και την ανάληψη υπηρεσίας των εποπτών γεωπόνων, μεταφέροντας αναφορές παραγωγών από την Ανδρούσα σύμφωνα με τις οποίες, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, δεν είχε πραγματοποιηθεί ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός. Ζήτησε ακόμη να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για το πραγματικό ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος στη Μεσσηνία, υπογραμμίζοντας ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Κουτουμάνος ανέφερε ότι επικρατεί ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας πως στη Μεσσηνία ο πρώτος ψεκασμός είχε καλύψει περίπου το 50% των περιοχών. Παράλληλα, απέδωσε τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις του υπουργείου για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και ζήτησε να επανεξεταστεί το καθεστώς εκπαίδευσης και ευθύνης των παγιδοθετών.

Απαντώντας, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος διευκρίνισε ότι η έναρξη των ψεκασμών αποφασίζεται αποκλειστικά από τους επιστήμονες των ΔΑΟΚ, με βάση τα στοιχεία των δακοπαγίδων, τα μετεωρολογικά δεδομένα και την εξέλιξη των πληθυσμών του δάκου. Όπως είπε, στην Τριφυλία έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος ψεκασμός σε όλες τις κοινότητες, ενώ στην υπόλοιπη Μεσσηνία οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν μόνο στις περιοχές όπου οι επιστημονικές μετρήσεις έδειξαν ότι υπήρχε ανάγκη, καλύπτοντας περίπου το 50% των περιοχών.

Αναλυτική εικόνα για την πορεία της δακοκτονίας σε ολόκληρη την Περιφέρεια παρουσίασε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σπύρος Ζαχαριάς.

Για τη Μεσσηνία, αναγνώρισε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της αργοπορημένης απόφασης του υπουργείου για την πρόσληψη των τομεαρχών, σημειώνοντας όμως ότι οι υπηρεσίες των ΔΑΟΚ βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Τόνισε ακόμη ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μαζί με την Κρήτη, είναι οι μόνες περιφέρειες της χώρας που εφαρμόζουν δακοκτονία ακριβείας με τη χρήση συστημάτων GPS και ροόμετρων.

Στην Κορινθία, όπως ανέφερε, οι τέσσερις τομεάρχες προσλήφθηκαν στις 14 Ιουλίου, ο πρώτος ψεκασμός ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου και ήδη ξεκινά ο δεύτερος.

Στην Αργολίδα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος ψεκασμός, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένοι πληθυσμοί δάκου. Οι τομεάρχες ανέλαβαν υπηρεσία στις 17 Ιουλίου.

Στην Αρκαδία ο πρώτος ψεκασμός ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιουλίου στις ορεινές κοινότητες, ενώ οι τέσσερις γεωπόνοι τομεάρχες αναλαμβάνουν υπηρεσία στις 28 Ιουλίου.

Για τη Λακωνία ανέφερε ότι έχουν προσληφθεί έντεκα τομεάρχες και ο πρώτος γενικός ψεκασμός ολοκληρώνεται στις 28 Ιουλίου.

Ο Σπύρος Ζαχαριάς εκτίμησε ότι, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην εκκίνηση του προγράμματος, η δακοκτονία βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με τους γεωπόνους των ΔΑΟΚ να παρακολουθούν καθημερινά την κατάσταση στους ελαιώνες και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται.