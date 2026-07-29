Το 1ο Αγροτικό Φεστιβάλ την Κυριακή στο Φίλια Οιχαλίας – Εκδήλωση κατά της ερήμωσης της υπαίθρου

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή μνήμης, παράδοσης και τιμής στους ανθρώπους του μόχθου, στους αγρότες που κράτησαν ζωντανή και στήριξαν διαχρονικά την ελληνική ύπαιθρο και τα χωριά.

Την ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώνουν ο σύλλογος των Απανταχού Φιλαίων “Ο Άγιος Γεώργιος”, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους τοπικούς συλλόγους και την ΑΜΚΕ – Ό,ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ, τπό την αιγίδα του Δήμου Οιχαλίας.

Μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενώσει τις τοπικές κοινωνίες της Οιχαλίας σε μια κοινή διαδρομή μνήμης και πολιτισμού, αναδεικνύοντας την αξία της αγροτικής ζωής, της παράδοσης και της συλλογικής ιστορικής μνήμης.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους που με τον καθημερινό τους αγώνα καλλιέργησαν τη γη, δημιούργησαν οικογένειες, κράτησαν όρθια τα χωριά και συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του

τόπου. Μέσα από εικόνες, ήχους και παραδοσιακές αναπαραστάσεις θα ξυπνήσουν μνήμες μιας Ελλάδας που πάλεψε, μόχθησε και στάθηκε όρθια χάρη στους ανθρώπους της γης.

Η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Η μεγάλη πομπή θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα από την Καλλιρρόη και θα περάσει από τα χωριά Στενύκλαρος, Μαγούλα, Ζευγολατιό, Μελιγαλάς, Σολάκι, Κατσαρού, Σιάμου, Μερόπη, Οιχαλία, Λούτρο, Φίλια (τερματισμός περίπου στις 9.30 μ.μ.).

Σε κάθε στάση, η πομπή θα μεταφέρει το μήνυμα της ενότητας, της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και του σεβασμού προς τους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή την ελληνική περιφέρεια.

Μετά την ολοκλήρωση της πομπής, στις 9.30 το βράδυ, στην πλατεία του χωριού Φίλια, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει:

- Προβολή ντοκιμαντέρ για την αγροτική ζωή στη Μεσσηνία.

- Αναπαράσταση παραδοσιακού παλαιού αλωνιού.

- Υπαίθρια έκθεση παραδοσιακών αγροτικών εργαλείων και οικιακών

σκευών του παρελθόντος.

- Παρουσίαση τοπικών προϊόντων και παραδοσιακό κέρασμα.

- Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από τον Χορευτικό Σύλλογο

Καλλιρρόης.

Η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να συναντηθούν άνθρωποι

κάθε ηλικίας, να θυμηθούν, να γνωρίσουν και να τιμήσουν την πολιτιστική

κληρονομιά της περιοχής, αναδεικνύοντας τη σημασία της αγροτικής

παραγωγής και της ζωής στα χωριά.

Το μήνυμα της διοργάνωσης είναι ξεκάθαρο: «Ο αγρότης δεν πρέπει να πεθάνει. Τα χωριά μας δεν πρέπει να σβήσουν», με τους διοργανωτές να απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες της

Μεσσηνίας και όχι μόνο, να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή μνήμης, πολιτισμού και παράδοσης, τιμώντας τους ανθρώπους που αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής υπαίθρου.