Μεσσηνία: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Χαρακοπιό - Επεκτάθηκε σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ

Ενα σταθμευμένο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες φωτιά λίγο πριν τις 5 το μεσημέρι της Τετάρτης, κοντά στη πλατεία του Χαρακοπιού.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες το αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο κάτω από στέγαστρο αποθήκης, παραδόθηκε στις φλόγες με κατοίκους να ενημερώνουν την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Καλαμάτα, Κορώνη και Πεταλίδι που έσβησαν τη φωτιά, η οποία πάντως επεκτάθηκε και σε παρακείμενη κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ.

Για λίγη ώρα μάλιστα υπήρξε διακοπή ρεύματος στην περιοχή.

Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητο.