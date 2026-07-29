Περιφέρεια Πελοποννήσου: Voucher 4,1 εκ. ευρώ για βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Με χρηματοδότηση 4.115.508 ευρώ από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» ενισχύεται η πρόσβαση παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τη σχετική απόφαση ένταξης υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και έχει συνολικό προϋπολογισμό 20.698.282 ευρώ, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.115.508 ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η ισότιμη πρόσβαση βρεφών, νηπίων και παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Η παρέμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Εγγύηση για το Παιδί» (Child Guarantee) και προβλέπει τη χορήγηση voucher στους δικαιούχους για θέσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 7.667 δικαιούχοι voucher, εκ των οποίων οι 1.520 μέσω της επιλέξιμης δαπάνης του προγράμματος, ενώ θα ωφεληθούν συνολικά 8.976 παιδιά, από τα οποία τα 2.080 καλύπτονται από την επιλέξιμη δαπάνη.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επισημαίνει ότι η πρόσβαση κάθε παιδιού στην προσχολική αγωγή και στις δημιουργικές δραστηριότητες αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, τονίζοντας πως η χρηματοδότηση στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες της Πελοποννήσου, διευκολύνει την καθημερινότητά τους και εξασφαλίζει ότι περισσότερα παιδιά και άτομα με αναπηρία θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια ακόμη κοινωνική παρέμβαση που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.