Δήμος Καλαμάτας: Νέα απόφαση για προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία

Στην ανάκληση πρόσφατης απόφασης και στη λήψη νέας προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, λόγω της ανάγκης διόρθωσης του χρονικού διαστήματος πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

Η νέα απόφαση αφορά την πρόσληψη πέντε εργαζομένων για την ενίσχυση του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τον περασμένο χειμώνα.

Πρόκειται για πέντε άτομα του κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών, τα οποία θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχόλησης. Με τη νέα απόφαση διορθώνεται το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους, το οποίο ορίζεται από την υπογραφή των συμβάσεων έως τις 26 Οκτωβρίου 2026.

Η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού συνδέεται με την κήρυξη περιοχών του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των συνεχόμενων και έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει παραταθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Οι εργαζόμενοι θα συνδράμουν στον καθαρισμό του οδικού δικτύου από χώματα, πέτρες, ξύλα, λάσπη και άλλα φερτά υλικά, καθώς και στην αποκατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων. Παράλληλα, προβλέπεται να απασχοληθούν στον καθαρισμό πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών, σχολείων, αθλητικών χώρων, δημοτικών κτιρίων και αγροτικών δρόμων.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται ακόμη η απομάκρυνση απορριμμάτων, κλαδιών, κορμών, ογκωδών αντικειμένων και κατεστραμμένων υλικών που παρασύρθηκαν ή συσσωρεύτηκαν εξαιτίας των καιρικών φαινομένων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Δημοτική Επιτροπή τονίστηκε, ωστόσο, ότι η κάλυψη τόσο κρίσιμων αναγκών με συμβάσεις συγκεκριμένης διάρκειας δεν μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική και μόνιμη λύση. Από την αντιπολίτευση επισημάνθηκε η ανάγκη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε νευραλγικές υπηρεσίες όπως η Πολιτική Προστασία, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα σε ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Για την πρόσληψη των πέντε εργαζομένων έχει βεβαιωθεί η ύπαρξη επαρκούς πίστωσης, ενώ οι αμοιβές τους θα καλυφθούν από τους κωδικούς του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας.