Ακύρωση απόφασης για πεζόδρομο στα Φιλιατρά

Την ακύρωση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Ανάπλαση πεζόδρομου και πέριξ αυτού» στα Φιλιατρά αποφάσισε το 8ο Κλιμάκιο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Η ακύρωση έγινε μετά από τη προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «Λεωνίδας Σιώρης και ΣΙΑ ΕΕ» που είχε κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου. Να σημειώσουμε ότι στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία ακυρώνεται, από τον πρόεδρο της Επιτροπής και αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Αντώνη Βλάχο είχε αναφερθεί ότι «Η διαγωνιστική διαδικασία του έργου δεν ολοκληρώθηκε εντός του 2025 με αποτέλεσμα την μεταφορά του στον επόμενο χρόνο χωρίς όμως να υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το έτος 2026.

Με το υπ’ αρ. 2891/06.03.2026 έγγραφο του Δήμου Τριφυλίας ζητήθηκε με ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το αν μπορεί να γίνει ανάληψη δαπάνης για το εν λόγω έργο στο 2026 χωρίς εγκεκριμένο

προϋπολογισμό. Η απάντηση του Υπουργείου αναφέρει ότι “το έργο δεν ανήκει στις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Ν.3463/06 και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει ανάληψη δαπάνης για το 2026.

Προτείνουμε την ακύρωση του διαγωνισμού έως την έγκριση του προϋπολογισμού βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 317 του Ν.4412/16 .

Για το λόγο αυτό προτείνεται η ακύρωση του Διαγωνισμού και η δημοπράτηση μετά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2026”.

Κ.Μπ.