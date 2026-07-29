Κοινότητα Αλαγονίας: Οι Πρώτες Συγκομιδές από τον Λαχανόκηπο Αγροκηπίου

Τις πρώτες του συγκομιδές παράγει ο λαχανόκηπος στο νέο Αγροκήπιο της Αλαγονίας, το οποίο διαχειρίζεται το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας, υπό τη διεύθυνση του γεωπόνου Παναγιώτη Μανίκη.

Εθελοντές και υποστηρικτές απολαμβάνουν βιολογικά, φυσικά καλλιεργημένα λαχανικά και βότανα, όπως παντζάρια, κολοκυθάκια, αγγούρια, μελιτζάνες, φασόλια, χόρτα, μαϊντανό και άλλα.

Στις αρχές του μήνα, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος παρέδωσε στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο ένα δείγμα καλαθιού με τη συγκομιδή λαχανικών.

Το Αγροκήπιο Αλαγονίας, κατόπιν αιτήματος των κατοίκων που δραστηριοποιούνται δημιουργικά στην Κοινότητα και διαβιβάστηκε από την Κοινότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια του Δήμου Καλαμάτας, παραχωρήθηκε αισίως σε αυτόν.

Ο Δήμος έτσι θα δώσει το “πράσινο φως” για να αναπτυχθεί και θεσμικά το Αγροκήπιο ως τοπικό στοιχείο Αειφορικής Καινοτομίας και ενίσχυσης της Ορεινής Παιδείας και Διαβίωσης.

“Σας περιμένουμε όλους να επισκεφθείτε το Αγροκήπιο κατά τη διάρκεια του ετήσιου Διεθνούς Εργαστηρίου Σποροσβόλων, από Δευτέρα 3 έως Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και εγγραφές στο email agrokipioalagonia@gmail.com” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.