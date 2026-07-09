Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης: Επανεξελέγη πρόεδρος η Σωτηρία Κολοκοτρώνη

Πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης επανεξελέγη η Σωτηρία Κολοκοτρώνη, για τα επόμενα 2,5 χρόνια της υφιστάμενης αυτοδιοικητικής περιόδου, στην ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας.

Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο Ιωάννης Ξυδέας και γραμματέας ο Διακουμής Κυβέλος, σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Στη Δημοτική Επιτροπή Δυτικής Μάνης εξελέγησαν από τη δημοτική αρχή οι Γιώργος Βαβαρούτσος και Παναγιώτης Περδικέας και από τη μειοψηφία και οι Γιώργος Κωστέας και Χρήστος Λυμπερέας.

Αναπληρωματικά μέλη από τη δημοτική αρχή εξελέγησαν οι Παναγιώτης Μιχάλακας και Δημήτρης Χρηστέας και από τη μειοψηφία οι Χρήστος Βαβαρούτσος και Διακουμής Κυβέλος.

* Λόγω της εφαρμογής του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πρόσφατα, δεν επετράπη στον ανεξαρτήτο δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Λούζη να ψηφίσει στις εκλογές για Δημοτική Επιτροπή και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησε πριν τη ψηφοφορία, αφού νωρίτερα ψήφισε λευκό στη φανερή ψηφοφορία για την ανάδειξη όλων των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.