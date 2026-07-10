Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Αμφεια

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Άμφειας, υπέγραψε χθες, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος με την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Αλκυόνη Κανδηλάκη, παρουσία του προέδρου της Κοινότητας Νίκου Μαλαπάνη και του αντιδημάρχου Νέων Έργων Βασίλη Κουτραφούρη.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στον οικισμό Άνω Άμφειας η ανάπλαση αφορά δρόμο που ξεκινά και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Θουρίας – Δυραχίου, διασχίζοντας τον κεντρικό πυρήνα του οικισμού. Προβλέπει διαμορφώσεις σε επιφάνειες με σταμπωτό δάπεδο σε διαδρομή μήκους περίπου 270 μέτρων και το πλάτος της 4-5 μέτρα (συνολική επιφάνεια 1.230 τ.μ.).

Σκοπός του έργου, προϋπολογισμού 73.597,37 ευρώ, είναι η αναβάθμιση και η ανάδειξη των κεντρικών πυρήνων του οικισμού της Άνω Άμφειας και κατά συνέπεια η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, ενώ οι επεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της “παραδοσιακής” εικόνας του οικισμού, την ανάδειξη της αξιόλογης τοπικής αρχιτεκτονικής και της αγροτικής κληρονομιάς του.