Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Αμφεια

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στον οικισμό Άνω Άμφειας η ανάπλαση αφορά δρόμο που ξεκινά και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Θουρίας – Δυραχίου, διασχίζοντας τον κεντρικό πυρήνα του οικισμού. Προβλέπει διαμορφώσεις σε επιφάνειες με σταμπωτό δάπεδο σε διαδρομή μήκους περίπου 270 μέτρων και το πλάτος της 4-5 μέτρα (συνολική επιφάνεια 1.230 τ.μ.).
Σκοπός του έργου, προϋπολογισμού 73.597,37 ευρώ, είναι η αναβάθμιση και η ανάδειξη των κεντρικών πυρήνων του οικισμού της Άνω Άμφειας και κατά συνέπεια η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, ενώ οι επεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της “παραδοσιακής” εικόνας του οικισμού, την ανάδειξη της αξιόλογης τοπικής αρχιτεκτονικής και της αγροτικής κληρονομιάς του.