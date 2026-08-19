Πλήθος κόσμου στην 23η Γιορτή Σύκου στον Πολύλοφο – «Να ξαναζωντανέψουν τα χωριά»

Πλήθος κόσμου συγκέντρωσε η 23η Γιορτή Σύκου την Τρίτη 18 Αυγούστου στον Πολύλοφο, επιβεβαιώνοντας τον θεσμό ως έναν από τους πιο επιτυχημένους της περιοχής.

Πρόκειται για μία εκδήλωση στήριξης της συκοκαλλιέργειας, ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου και προβολής του προϊόντος, που έχει αγκαλιαστεί θερμά από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια.

Διοργανώθηκε από τον Μορφωτικό Σύλλογο Πολυλόφου Μεσσηνίας «Άγιος Δημήτριος», με τη στήριξη της Συκικής, του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος συνεχάρη τον Μορφωτικό Σύλλογο Πολυλόφου για τις αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και τουριστικές δράσεις που οργανώνει για την ανάδειξη της Δ.Κ. Πολυλόφου, υπογραμμίζοντας ότι φέτος μέσα στο καλοκαίρι έχουν πραγματοποιηθεί 4 συνολικά εκδηλώσεις μαζί με τη γιορτή Σύκου, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα της κοινότητας και καθιστώντας την επίκεντρο τουριστικού ενδιαφέροντος.

ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε ο κόσμος να επιστρέψει στα χωριά, με βασικό κίνητρο τα μεγάλα έργα υποδομής όπως η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και η βελτίωση της αγροτικής, δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας για την ασφαλή και εύκολη πρόσβαση. Σε ότι αφορά τη λιμνοδεξαμενή, επισήμανε ότι οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των προτάσεων αποτελούν ζήτημα, καθώς η πρόταση έχει υποβληθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προς χρηματοδότηση εδώ και 16 μήνες σε σχετική πρόσκληση του ΥΠΑΤ και ζήτησε να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση τόσο οι βουλευτές όσο και ο περιφερειάρχης. Δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι η Συκική αποτελεί ασπίδα προστασίας για το σύκο, ωστόσο δεν μπορεί να διεκδικήσει μόνη της προγράμματα αναδιάρθρωσης για την στρεμματική αύξηση και ανανέωση της καλλιέργειας. Για τον λόγο αυτό απαιτείται συστράτευση όλων γύρω από τον φορέα.

Υπογράμμισε τέλος, ότι η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει τη γιορτή του Σύκου και όλες τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου, καθώς και το σύνολο των συκοπαραγωγών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος στο μέλλον.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης εκπρόσωποι θεσμών και φορέων.

Οι επισκέπτες της 23ης Γιορτής Σύκου απόλαυσαν μαρμελάδα σύκου και περισσότερα από 15 διαφορετικά γλυκά με βάση το σύκο, ενώ διασκέδασαν με λαϊκό γλέντι στο μουσικό πρόγραμμα όπου συμμετείχαν οι τραγουδιστές Αγγελική Ηλιάδη, Κώστας Δόξας και Δήμητρα Μυλωνά.