Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Καρδαμύλης: Επιστρέφει και φέτος με την φθινοπωρινή του εκδοχή

Η Καρδαμύλη ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά με ήχους τζαζ, καθώς από τις 11 έως τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πράξη του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εκτός από τον Μάιο, το φεστιβάλ επεκτείνεται και στον Οκτώβριο, προσφέροντας μια ακόμη μοναδική εμπειρία μουσικής και πολιτισμού στη Μεσσηνία.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Sarpsborg Jazzclub της Νορβηγίας σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Μάνης και το Bar 1866, μετατρέποντας την περιοχή σε σημείο συνάντησης μουσικών και φίλων της τζαζ από όλο τον κόσμο.

Συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε εστιατόρια, ταβέρνες και καφέ της περιοχής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζωντανής μουσικής σε όλη την πόλη. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο, ενώ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα συγκεντρώνονται προαιρετικές δωρεές για την υποστήριξη του φεστιβάλ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για το 13 Φεστιβάλ. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα από τις 14 έως τις 23 Μαΐου του 2027.