«Η Στούπα θυμάται…» από το Πολιτιστικό Σωματείο "Ναρτούρα"

Τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης Γιώργο Χιουρέα επισκέφθηκαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου η πρόεδρος του Πολιτιστικού Σωματείου "Ναρτούρα", Μαρία Θεοδωρακέα, και η Marielle Thomas, γενική διευθύντρια της UHU Hellas, με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου της Κατερίνας Εξαρχουλέα-Γεωργιλέα «Νίκος Καζαντζάκης & Γιώργης Ζορμπάς: Η Στούπα θυμάται… – Αυθεντικές Μαρτυρίες», καθώς και της αγγλικής έκδοσής του, “Nikos Kazantzakis & George Zorbas: Stoupa Remembers… – Authentic Testimonies”.

Η ελληνική και η αγγλική έκδοση κυκλοφορούν από το Πολιτιστικό Σωματείο "Ναρτούρα" και σηματοδοτούν την πρώτη εκδοτική πρωτοβουλία του Σωματείου, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο δράσης για τη διάσωση, τεκμηρίωση και διάδοση της ιστορικής και πολιτιστικής μνήμης του τόπου.

Κατά τη συνάντηση, η πρόεδρος του "Ναρτούρα" και η κα. Thomas προσέφεραν στον δήμαρχο ένα αντίτυπο της ελληνικής και ένα της αγγλικής έκδοσης του βιβλίου. Ο δήμαρχος τις υποδέχθηκε θερμά και εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία της έκδοσης.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και ανέδειξε τη σημασία πρωτοβουλιών που διασώζουν και επαναφέρουν στο προσκήνιο σημαντικές πτυχές της ιστορίας του τόπου, συνδέοντάς τες παράλληλα με το σήμερα.

Η πραγματοποίηση αυτής της πρώτης εκδοτικής προσπάθειας του "Ναρτούρα" κατέστη δυνατή χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία της Marielle Thomas, η υποστήριξη της οποίας προς το Σωματείο υπήρξε καθοριστική για την έκδοση του βιβλίου τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Η συμβολή της Marielle Thomas εκτείνεται και σε άλλες σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με τη Στούπα και την ιδιαίτερη ιστορική σχέση του τόπου με τον Νίκο Καζαντζάκη και τον Γιώργη Ζορμπά. Είναι Μέγας Χορηγός του Φεστιβάλ «Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά – γη, άνθρωπος και ελευθερία στη Μάνη του Καζαντζάκη», που θα πραγματοποιηθεί στη Στούπα από τις 25–27 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ με τη χορηγική της υποστήριξη πραγματοποιήθηκε και η τοιχογραφία Καζαντζάκη–Ζορμπά στη Στούπα.

Η σταθερή αυτή παρουσία και προσφορά συνδέει διαφορετικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες με έναν κοινό στόχο: να παραμείνει ζωντανή η ιστορική σχέση της Στούπας με τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά και να γίνει ευρύτερα γνωστή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το βιβλίο βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες και φωτίζει τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη και του Γιώργη Ζορμπά με τη Στούπα, συμβάλλοντας στη διατήρηση και διάδοση μιας σημαντικής σελίδας της τοπικής ιστορικής μνήμης. Η αγγλική έκδοση διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθεια, μεταφέροντας την ιστορία της Στούπας και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.