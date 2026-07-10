Αισιοδοξεί ο Αθανασόπουλος για τα έργα του Πεταλιδίου

Ενημέρωση για έργα του Πεταλιδίου, την αντιδιαβρωτική προστασία, τα δίκτυα αποχέτευσης και τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, έκανε χθες ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στο περιθώριο της παρουσίασης του υπερσύγχρονου drone για την πυροπροστασία.

Ειδικότερα, για το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας ο δήμαρχος ανέφερε:

“Έργο που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχει γίνει διαγωνισμός και έχει αναδειχθεί ανάδοχος. Είναι στο τελικό στάδιο υπογραφής της σύμβασης. Είναι σε καλό δρόμο, σε λίγο καιρό θα υπάρχει σύμβαση και θα δούμε να υλοποιείται αυτό το αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα θωρακίσει τον κόλπο του Πεταλιδίου”.

Για τα δίκτυα της αποχέτευσης είπε ότι “προχωρούν με καλό ρυθμό” και πρόσθεσε: “Πρέπει να έχουμε φθάσει στο 35% ίσως και παραπάνω. Εχει προχωρήσει το δίκτυο μέσα στην πόλη του Πεταλιδίου. Γίνονται και επουλώσεις, γιατί υπήρχε μια αναστάτωση και μια ταλαιπωρία του κόσμου από τη σκόνη. Λογικό είναι, αλλά θα πρέπει να αποκαθίσταται σιγά σιγά. Τις προηγούμενες εβδομάδες έγινε αποκατάσταση των τομών, που είχαν γίνει για να εξυπηρετήσουν το έργο. Σήμερα δουλεύουν δύο συνεργεία, πάει με καλό ρυθμό”.

Οσον αφορά τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, απάντησε ότι “περιμένουμε μια δικαστική απόφαση” και παρατήρησε: “Η ημερομηνία του δικαστηρίου είναι αρχές Οκτωβρίου. Οπως προέκυψε από σύσκεψη που κάναμε με την Τεχνική και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, είναι μονόδρομος να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, του Εφετείου, σε μια προσφυγή που έχει γίνει μεταξύ των εταιρειών. Αν υπάρχει δικαίωση της εταιρείας, υπογράφουμε σύμβαση. Αν όχι, θα επαναδημοπρατήσουμε το έργο”.

Ο κ. Αθανασόπουλος διευκρίνισε ότι “οι δύο πρώτοι έκαναν προσφυγή ο ένας στον άλλο. Ο πρώτος έχει δικαιωθεί, αλλά έκανε ο δεύτερος προσφυγή κατά του πρώτου στο Εφετείο. Αν δικαιωθεί ο πρώτος, υπογράφουμε σύμβαση, αν όχι, θα επαναδημοπρατήσουμε τη μονάδα”.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Απαντώντας σε ερώτησή μας για την ανάγκη νέου έργου αντιδιαβρωρικής προστασίας στον Αγιο Ανδρέα Λογγάς, ο δήμαρχος είπε: “Με ενημέρωσε ο περιφερειάρχης πως εκπονείται μια συμπληρωματική μελέτη για να γίνουν κάποια συμπληρωματικά έργα, που θα διορθώσουν τις αστοχίες του πρώτου έργου. Δεν πρέπει, όμως, να μηδενίζεται η προσφορά του έργου. Τα έργα αυτά έχουν μελέτες δύσκολες και παρουσιάζουν κάποιες αστοχίες. Θα διορθωθεί από την Περιφέρεια με συμπληρωματική μελέτη και σύμβαση”.

Γ.Σ.