Πρόωρη υποψηφιότητα του δημάρχου Γ. Λεβεντάκη: «Ζεσταίνουν» οι συζητήσεις στην Τριφυλία

Από νωρίς θα λέγαμε ξεκίνησε το «ζέσταμα» για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση στο Δήμο Τριφυλίας, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του νυν δήμαρχου Γεώργιου Λεβεντάκη.

Μια ανακοίνωση που έγινε ακριβώς στα μισά της τωρινής αυτοδιοκητικής περιόδου και δυόμιση χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το 2028. Δυόμιση χρόνια που από μόνος του είναι πολύς χρόνος και σίγουρα σαν πολιτικός χρόνος είναι ακόμη περισσότερος, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ενδιάμεσα μεσολαβούν και άλλα πολιτικά γεγονότα όπως είναι οι εθνικές εκλογές που κανονικά είναι να γίνουν την Άνοιξη του 2027.

Ωστόσο παρότι θα έλεγε κανείς ότι είμαστε μακριά από της αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κ. Λεβεντάκης γνωστοποίησε τις προθέσεις και όπως συζητείται αυτό αναμένεται να επιταχύνει και τις όποιες διεργασίες ή αποφάσεις είναι να παρθούν από άλλους διεκδικητές της θέσης του δημάρχου. Ενώ σίγουρα προκάλεσε και έκπληξη η ανακοίνωση εν μέσω της αυτοδιοικητικής περιόδου.

Η υποψηφιότητα Λεβεντάκη θα είναι η 3η κατά σειρά στο Δήμο, ενώ ήδη είναι ο πιο μακροβιότερος Δήμαρχος στο νεοσύστατο Δήμο Τριφυλίας, αφού οι δύο προηγούμενοι προκάτοχοι θήτευσαν μόνο για μια θητεία. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι θα είναι για 3η φορά υποψήφιος με τρία διαφορετικά εκλογικά συστήματα.

Να θυμίσουμε ότι πρώτη φορά έθεσε υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Τότε το εκλογικό σύστημα που εφαρμόστηκε για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών ήταν η απλή αναλογική. Οι διεκδικητές της θέσης του Δημάρχου για το Δήμο Τριφυλίας ήταν συνολικά 8 και ο κ. Λεβεντάκης κατάφερε να έρθει πρώτος στο πρώτο γύρο με ποσοστό 26,96% και στο δεύτερο γύρο επικράτησε με ποσοστό 69,22%, εκλέγοντας όμως μόλις 7 δημοτικούς συμβούλους από τους 27 που απάρτιζαν το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεύτερη φορά έθεσε υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, όπου ίσχυσε το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα με το οποίο επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που λάμβανε ποσοστό μεγαλύτερο του 43% των έγκυρων ψήφων από την πρώτη Κυριακή, ενώ επιπλέον εξασφαλίζει αυτοδίκαια την πλειοψηφία των 3/5 (60%) των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο. Στις εκλογές αυτές οι διεκδικητές του Δήμου ήταν 4 και ο κ. Λεβεντάκης κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 44,06%, εκλέγοντας 15 από τους 25 Δημοτικούς Συμβούλους που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ενώ στην τρίτη υποψηφιότητα του, οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 θα διεξαχθούν με τον Νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει σημαντικές αλλαγές με κυριότερη την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν μόνο γύρο, αφού ο ψηφοφόρος θα έχει και εναλλακτική επιλογή δημάρχου, στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Επίσης δήμαρχος θα εκλέγεται όποιος συμπληρώνει το 42% συν μια ψήφο.

Όσον αφορά άλλες υποψηφιότητες για το Δήμο Τριφυλίας, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο αν και έχουν φανεί κάποιες προθέσεις. Από τους υποψηφίους των προηγούμενων εκλογών , κανείς δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά- είναι και νωρίς ακόμη- και όλοι θεωρούνται εν δυνάμει υποψήφιοι , αφού διατηρούν ενεργό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται μια υποψηφιότητα από τη Λαϊκή Συσπείρωση, η οποία έχει σταθερή παρουσία από την αρχή του Δήμου με εκλογή δημοτικού συμβούλου όλες τις αυτοδιοικητικές περιόδους. Πιθανή υποψήφια και στις επόμενες εκλογές είναι η νυν εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης Κατερίνα Τσιγκάνου.

Όσον αφορά τους άλλους δύο επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, τόσο η Χάιδω Παναγιωτοπούλου, όσο και ο Άκης Κατρίτσης όπως είπαμε και πιο πάνω είναι εν δυνάμει υποψήφιοι. Διατηρούν τις θέσεις τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας με παρουσία και παρεμβάσεις. Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από τον δικηγόρο Ηλία Γιαννόπουλο, ο οποίος να σημειώσουμε έχει συχνές, σχεδόν καθημερινές παρεμβάσεις για τα δρώμενα στη Τριφυλία, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές που είναι να γίνουν την τελευταία Κυριακή το Νοέμβριο του 2028 , όπως είπαμε και στην αρχή , ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύς , πολλά μπορούν να αλλάξουν , πολλά να ανατραπούν και σίγουρα πολλά έχουν να γίνουν μέχρι τότε.