Παραλαβή μελέτης αποτύπωσης των  ακτών της Μικρής Μαντίνειας,

Τη μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης των ακτών της Μικρής Μαντίνειας, που περιλαμβάνει και τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, την οποία είχε αναθέσει η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής, παρέλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Ωστόσο, άφησε η έγκρισή της να γίνει από την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας κι ενδεχομένως και από την Πολεοδομία.

Την παραλαβή της μελέτης καταψήφισε η μείζων μειοψηφία (παράταξη Τζαμουράνη), γιατί δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά της, να παραληφθεί χωρίς τις γραμμές αιγιαλού και παραλίας, καθώς υπάρχει αμφισβήτηση.

Μετά την εισήγηση για το θέμα της αρμόδιας αντιδημάρχου Πιπίνας Κουμάντου, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε ότι “η διευθύντρια Πολεοδομίας χαίρει της εμπιστοσύνης της δημοτικής αρχής. Αυτά τα απαράδεκτα που ακούστηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, δεν εκφράζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και της πλειοψηφίας”.

Η διευθύντρια Πολεοδομίας Σταυρούλα Αγρίου δήλωσε πως “για πρώτη φορά στη ζωή μου, μετά από 38 χρόνια υπηρέτησης στο Δημόσιο, αναγκάστηκα να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν κόκκινες γραμμές”.

Αναφερόμενη στο θέμα η κ. Αγρίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι “υπάρχει σε εξέλιξη εδώ και χρόνια η πολεοδομική μελέτη της Μικρής Μαντίνειας - και αυτό δεν τιμάει κανέναν – και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρωθεί. Η μελέτη θα διευκολύνει την ανάπτυξη και την ανάπλαση της παραλιακής περιοχής. Προϋπόθεση για τη μελέτη είναι ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την πολεοδομική μελέτη της Βέργας μπήκε τέτοιο θέμα. Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε επικαιροποίηση του καθορισμού, γιατί υπήρξαν διαβρώσεις, σπηλαιώσεις της ακτής και απευθύνθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας, για το αν υπάρχει καθορισμένος αιγιαλός και αν δεν υπάρχει, να καθορίσει. Η Κτηματική Υπηρεσία απάντησε ότι χρειάζεται λεπτομερή αποτύπωση, λόγω διαβρώσεων και σπηλαιώσεων και η προηγούμενη είναι από το 1978. Ωστόσο, η Κτηματική για έναν χρόνο δεν έκανε κάποια ενέργεια, γιατί, όπως είπαν, δεν έχουν προσωπικό και όργανα και η Πολεοδομία ανέλαβε και απευθύνθηκε σε ιδιώτη μελετητή για να την κάνει. Με βάση αυτό που θα της δώσουμε, η Κτηματική θα αποφανθεί αν χρειάζεται επαναχάραξη, επανακαθορισμό. Αν χρειάζεται θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία”.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ενημέρωσε για υπόμνημα που κατατέθηκε στον Δήμο λίγη ώρα πριν τη συνεδρίαση, από την εταιρεία του ξενοδοχείου “Ακτή Ταΰγετος” και ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής, που ζητούν να μην ληφθεί απόφαση για παραλαβή κι έγκριση της μελέτης και να την καταψηφίσει η Επιτροπή. Υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει λόγος να καθοριστεί παραλία, γιατί δεν υπάρχει σε ένα τμήμα της περιοχής.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης απηύθυνε ερωτήματα που σχετίζονται με την πολεοδομική μελέτη Μικρής Μαντίνειας, όπως εκδίκαση ενστάσεων, μελέτη για ρέματα και ΣΜΠΕ.

Η κ. Αγρίου έδωσε απαντήσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ολοκληρώθηκε η ΣΜΠΕ και θα έρθει για διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο κι επέμεινε πως πρέπει να υπάρχει γραμμή παραλίας, τονίζοντας ότι “αν υπήρχε ζώνη παραλίας, δεν θα είχαμε νεκρούς στο Μάτι”. Διευκρίνισε ότι “οι αρμόδιοι, η Κτηματική και το υπουργείο Οικονομικών θα αποφασίσουν αν θα λάβουν υπόψη τους τη μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης. Την ίδια διαδικασία ακολουθήσαμε για την πολεοδομική μελέτη της Βέργας, την τοπογραφική αποτύπωση έκανε ο μελετητής”.

Ο Β. Τζαμουράνης συμφώνησε με την τοπογραφική αποτύπωση, αλλά ζήτησε να φύγουν οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας, υποστηρίζοντας πως “κακώς τις έβαλε, αφού υπάρχει η αμφισβήτηση”.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης είπε ότι “η γραμμή παραλίας επηρεάζει άμεσα τους κατοίκους, γιατί περιέχει δρόμους, τον δρόμο προς Κιτριές, αποχετευτικό δίκτυο και κατοικίες” και πρόσθεσε: “Να αποφασίσει η Κτηματική πού είναι η γραμμή αιγιαλού και παραλίας. Να αποδεχθούμε την αποτύπωση και η Κτηματική να βάλει τις γραμμές, όχι ο μελετητής”.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι “δεν επιβάλουμε την έγκριση της μελέτης στην αρμόδια επιτροπή εμείς, η Δημοτική Επιτροπή. Να κάνουμε την παραλαβή της μελέτης και με τις γραμμές αιγιαλού και παραλίας”.

Ο κ. Τζαμουράνης δήλωσε ότι καταψηφίζουν, αφού δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα να φύγουν οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας.

Γ.Σ.