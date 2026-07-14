Καλαμάτα: Οι αντιδράσεις έφεραν αναβολή για πιάτσα ταξί στην Αριστομένους

Σε αναβολή οδηγήθηκε η συζήτηση για τον καθορισμό νέας πιάτσας ταξί επί της οδού Αριστομένους, μετά τις αντιδράσεις επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας.

Το θέμα επρόκειτο να τεθεί σε ψηφοφορία στη Δημοτική Επιτροπή, ωστόσο, έπειτα από μια εκτενή συζήτηση και την κατάθεση διαφορετικών απόψεων, αποφασίστηκε να μην ληφθεί άμεσα απόφαση. Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, προκειμένου να παρουσιαστούν και να αξιολογηθούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προέβλεπε την κατάργηση της πιάτσας ταξί στη Γεωργούλη και τη μετατροπή των θέσεών της σε θέσεις στάθμευσης Ι.Χ., καθώς και τη δημιουργία ενιαίας πιάτσας στην Αριστομένους, στο τμήμα μεταξύ Γεωργούλη και Βαλαωρίτου. Παράλληλα, προβλεπόταν η διατήρηση των θέσεων ΑμεΑ και της θέσης τροφοδοσίας που βρίσκονται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο.

Η προτεινόμενη αλλαγή συνδέεται και με τις αναπλάσεις του κέντρου, εξαιτίας των οποίων καταργείται η πιάτσα της Βαλαωρίτου και περιορίζονται οι διαθέσιμες θέσεις στη Γεωργούλη.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε ότι, μετά τα παράπονα που δέχθηκε, απευθύνθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Συγκοινωνιών, ζητώντας να εξεταστεί εάν υπάρχει διαφορετική δυνατότητα χωροθέτησης. Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, η πιάτσα θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο σημείο της πλατείας. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, λόγω της λειτουργίας φαρμακείου στην περιοχή, προβλέπεται η δέσμευση δύο θέσεων στάθμευσης κατά τις ημέρες διανυκτέρευσής του. Τόνισε, πάντως, ότι οποιαδήποτε τεκμηριωμένη εναλλακτική πρόταση κατατεθεί θα εξεταστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, υπενθύμισε ότι οι υφιστάμενες θέσεις ταξί στις οδούς Γεωργούλη και Βαλαωρίτου καταργούνται λόγω των διαπλατύνσεων και των αναπλάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, με τη δημιουργία μιας ενιαίας πιάτσας ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα των οδηγών ταξί, οι οποίοι ζητούν να συγκεντρωθούν οι θέσεις και να μη λειτουργούν δύο διαφορετικές πιάτσες. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η συνύπαρξη οδηγών ταξί και επαγγελματιών μπορεί να είναι ομαλή και ότι η νέα χωροθέτηση δεν θα προκαλέσει προβλήματα στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της ρύθμισης, εφόσον στην πράξη προκύψουν δυσλειτουργίες. Ο κ. Βασιλόπουλος εξέφρασε ακόμη την εκτίμηση ότι, με βάση τη διαμόρφωση των οικοδομικών τετραγώνων, δεν είναι εύκολο να βρεθεί άλλη αντίστοιχη λύση. Συμφώνησε, όμως, να δοθεί χρόνος για μια νέα συζήτηση πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι τα ταξί πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε εμφανές και κεντρικό σημείο και όχι διασκορπισμένα.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, πρότεινε οι επαγγελματίες να καταθέσουν επισήμως τις εναλλακτικές προτάσεις τους στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ώστε αυτές να αξιολογηθούν και να υπάρξει αιτιολογημένη απάντηση για το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν.

Την ανάγκη δημιουργίας μιας κεντρικής πιάτσας υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Όπως ανέφερε, τα ταξί εξυπηρετούν καθημερινά ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, επισκέπτες και τουρίστες, οι οποίοι, με τη σημερινή κατάσταση, δυσκολεύονται να εντοπίσουν πού βρίσκονται τα διαθέσιμα οχήματα στο κέντρο. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, η πιάτσα θα πρέπει να είναι εμφανής και εύκολα προσβάσιμη.

Ο κ. Παπαδόπουλος έφερε ως παράδειγμα άλλες πόλεις, όπου οι πιάτσες ταξί βρίσκονται σε κεντρικά και ευδιάκριτα σημεία. Υποστήριξε ότι η Αριστομένους αποτελεί τον βασικό άξονα διέλευσης για την πλειονότητα των επισκεπτών, αλλά και για πολλούς πολίτες που κατευθύνονται προς ιατρεία και άλλες υπηρεσίες.

Παρατήρησε, επίσης, ότι και σήμερα στο συγκεκριμένο τμήμα σταθμεύουν έτσι και αλλιώς Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ οι θέσεις που θα καταργηθούν από την Αριστομένους προβλέπεται να αναπληρωθούν στη γειτονική Γεωργούλη.

Ο πρόεδρος του Σωματείου υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί αντιπαράθεση μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων, λέγοντας ότι η συγκέντρωση των ταξί θα βελτιώσει την εικόνα και τη λειτουργία του κέντρου, ενώ υποστήριξε ότι μπορεί να ωφελήσει και τα καταστήματα.

Τις θέσεις των επαγγελματιών της Αριστομένους παρουσίασε ο δικηγόρος Στάθης Σταματόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι θα μπορούσε να έχει προηγηθεί μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων, πριν το θέμα φτάσει προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή.

Όπως ανέφερε, οι επαγγελματίες ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση. Υποστήριξε ακόμη ότι τα ταξί είναι ήδη ορατά από την Αριστομένους, καθώς η πιάτσα της Γεωργούλη έχει άμεση προβολή προς τον κεντρικό δρόμο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι χρησιμοποιεί συχνά ταξί και από τις δύο υφιστάμενες πιάτσες, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην απόφαση του 2012, με την οποία καθορίστηκε το σημερινό μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι λειτούργησε για περίπου 14 χρόνια χωρίς να καταγραφεί ανάγκη για μια τόσο εκτεταμένη αλλαγή.

Ο κ. Σταματόπουλος ανέφερε ότι δεν άκουσε κάποια επαρκώς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για το τι έχει αλλάξει σε σχέση με τις ανάγκες που ίσχυαν το 2012, ενώ πρότεινε, ως συμβιβαστική λύση, να μην καταληφθεί ολόκληρο το τμήμα της Αριστομένους, αλλά οι θέσεις ταξί να κατανεμηθούν σε περισσότερα σημεία.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Επαγγελματίες που βρέθηκαν στη συνεδρίαση ενημέρωσαν ότι συγκεντρώνουν υπογραφές κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Όπως υποστήριξαν, η δυνατότητα σύντομης στάθμευσης έξω από τις επιχειρήσεις τους είναι σημαντική για την εξυπηρέτηση των πελατών και τη βιωσιμότητά τους, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων λειτουργικών εξόδων.

Ως πιθανές εναλλακτικές τοποθεσίες ανέφεραν τη Φραντζή, την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού και το τμήμα από την Καίσαρη έως την Πολυχάρους. Ζήτησαν να πραγματοποιηθεί πληρέστερη και πιο εμπεριστατωμένη μελέτη, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι δεν είχαν κληθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους πριν καταρτιστεί η πρόταση.

Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν, επίσης, παράπονα για αποτσίγαρα που, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, αφήνονται από οδηγούς ταξί και καθαρίζονται από τους ίδιους. Όπως ανέφεραν, πληρώνουν ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια για να διατηρούν καταστήματα στο «φιλέτο της Αριστομένους» και θεωρούν ότι η πλήρης κατάργηση της δυνατότητας στάθμευσης θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία τους.

Επαγγελματίας της περιοχής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι καταβάλλει ενοίκιο 10.000 ευρώ για κατάστημα στο ύψος αυτό, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα πρόσβασης και στάθμευσης των πελατών αποτελεί βασικό παράγοντα.

Ένταση προκλήθηκε, πάντως, όταν από άλλη τοποθέτηση εκφράστηκε δυσαρέσκεια για την πιθανή πολύωρη παρουσία οδηγών ταξί μπροστά από τα καταστήματα.

Μετά τη συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τη λήψη απόφασης.

T.Αν.