Δήμος Καλαμάτας: Πέντε νέες προσλήψεις για την Πολιτική Προστασία

Την πρόσληψη πέντε εργατών με τετράμηνες συμβάσεις ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να ενισχυθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές του δήμου.

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν ερωτήματα από την αντιπολίτευση σχετικά με τη διάρκεια των συμβάσεων και τη δυνατότητα επαναπρόσληψης εργαζομένων που είχαν απασχοληθεί το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την εισήγηση, ο Δήμος Καλαμάτας θα προχωρήσει στην πρόσληψη πέντε ατόμων του κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας Εργατών Οικοδομικών Εργασιών, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τεσσάρων μηνών.

Το προσωπικό θα διατεθεί στο Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την κάλυψη επειγουσών αναγκών που συνδέονται με την κήρυξη περιοχών του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σχετική απόφαση έχει παραταθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι συνεχόμενες και έντονες βροχοπτώσεις.

Οι εργαζόμενοι θα συνδράμουν, μεταξύ άλλων, στον καθαρισμό του οδικού δικτύου από χώματα, πέτρες, ξύλα και λάσπες, στην απομάκρυνση φερτών υλικών και ογκωδών αντικειμένων, καθώς και στον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών εγκαταστάσεων και αγροτικών δρόμων. Η απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τους σχετικούς κωδικούς του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Μαστραγγελόπουλος ανέφερε ότι είχε προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση πριν από τέσσερις μήνες και ότι η νέα διαδικασία κρίθηκε αναγκαία μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων συμβάσεων.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επισήμανε ότι ο δήμος θα μπορούσε εξαρχής να είχε προχωρήσει σε οκτάμηνες συμβάσεις. Όπως εξήγησε, όμως, κατά την πρώτη διαδικασία δεν είχε ακόμη παραταθεί για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά την παράταση που δόθηκε, κατέστη δυνατή η ενεργοποίηση νέας διαδικασίας πρόσληψης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ακόμη ότι η επιλογή των εργαζομένων γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, σημειώνοντας πως δεν είναι πάντα εύκολο να καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα άτομα που είχαν εργαστεί κατά το πρώτο τετράμηνο μπορούν να απασχοληθούν εκ νέου, όπως συμβαίνει και σε αντίστοιχες προσλήψεις στις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου.

T.Αν.