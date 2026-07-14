Σε συνέχεια απόφασης που ελήφθη από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση και υπεγράφη σύμβαση με ανάδοχο για την επισκευή στα κτήρια του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, αφού είχε προηγηθεί η έγκριση μελέτης, των οικονομικών και συμβατικών τευχών για την ανάθεση της σύμβασης «Επισκευαστικές παρεμβάσεις στο νηπιαγωγείο και στο κτίριο του ολοήμερου δημοτικού σχολείου Αρφαρά Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού μελέτης 74.132,15 €, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Κτιριακών Υποδομών Θανάσης Γιάνναρης προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου, με ανάδοχο εταιρεία την «AGB PROGRESS IKE».

Οι εργασίες αφορούν αντικατάσταση σκεπής, ελαιοχρωματισμούς και αναβάθμιση του προαύλιου χώρου.

Για την εν λόγω εξέλιξη είχε υπάρξει σχετική ενημέρωση κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Δημαρχείο Καλαμάτας από τα στελέχη της ΚΤΥΠ Α.Ε. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του και ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. Τίμο Κατσίπο και τον Μεσσήνιο Διευθύνοντα Σύμβουλο Θανάση Γιάνναρη, καθώς δρομολογήθηκε η υλοποίηση ενός ακόμα έργου, το οποίο αποτελούσε και αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας Αρφαρών Τέλη Ματθαίου.