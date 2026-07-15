Ξεμπλοκάρει η διαδικασία για το Ψηφιακό Μουσείο Διπλωματίας Καλαμάτας

Ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου Προβολής Διπλωματίας Καλαμάτας έγινε στη Δημοτική Επιτροπή, η οποία κλήθηκε να διαχειριστεί μια οικονομική και διοικητική εκκρεμότητα που συνδέεται με τη μουσειογραφική μελέτη του έργου.

Το θέμα αφορούσε την πληρωμή της εταιρείας «Αιγαίου Solutions Σύμβουλοι Καινοτομικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών Α.Ε.», η οποία είχε αναλάβει την ωρίμανση της μουσειογραφικής μελέτης τεκμηρίωσης και οργάνωσης του υλικού. Η εταιρεία είχε προσφύγει δικαστικά και είχε εξασφαλίσει διαταγή πληρωμής για το αρχικό ποσό των 19.753,20 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, με τη συνολική απαίτηση να έχει διαμορφωθεί στα 25.347,04 ευρώ.

Κατά τη συζήτηση έγινε γνωστό ότι η εταιρεία παραιτήθηκε από την είσπραξη των τόκων, εξέλιξη που άνοιξε τον δρόμο για να μην προχωρήσει ο Δήμος σε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και να κλείσει η συγκεκριμένη εκκρεμότητα.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου σημείωσε ότι η μελέτη έχει ήδη παραληφθεί από τον Δήμο και πως απομένουν ορισμένες τυπικές πράξεις διοικητικής φύσεως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όπως ανέφερε, μετά την παραίτηση της εταιρείας από τους τόκους, το ζήτημα μπορεί πλέον να διευθετηθεί χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπενθύμισε ότι η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και διαβεβαίωσε ότι τα σχετικά χρήματα έχουν καταβληθεί και βρίσκονται στο ταμείο του Δήμου ήδη από τον Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος οδεύει πλέον προς την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά τη σύνταξη και τη διαχείριση της μελέτης. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες, ώστε να γίνει το επόμενο και ουσιαστικότερο βήμα: η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου Προβολής Διπλωματίας.

Η οικονομική εκκρεμότητα είχε προκύψει από τη διαφορετική προσέγγιση των υπηρεσιών του Δήμου ως προς τον χαρακτήρα της ανάθεσης. Η Διεύθυνση Οικονομικών είχε κρίνει ότι επρόκειτο για σύνταξη μελέτης και όχι για παροχή υπηρεσιών, διαπιστώνοντας ελλείψεις σε δικαιολογητικά και αδυναμία έκδοσης χρηματικού εντάλματος. Αντίθετα, η Διεύθυνση Προγραμματισμού υποστήριζε ότι το αντικείμενο αποτελούσε σύνθετη υπηρεσία, που περιλάμβανε αρχειακή έρευνα, τεκμηρίωση υλικού, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και σχεδιασμό της εμπειρίας του επισκέπτη.

Κριτική στον τρόπο με τον οποίο ακολουθήθηκε η διαδικασία άσκησε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ήταν «έωλη», επισημαίνοντας ότι η ανάθεση έγινε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ανεξαρτήτως του κατά πόσο διέθεταν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη σύνταξη της μελέτης.

Η παρέμβασή του ανέδειξε τις διαφορετικές εκτιμήσεις σχετικά με τον αρχικό χειρισμό του έργου, αλλά και τις διοικητικές αστοχίες που οδήγησαν στην καθυστέρηση της πληρωμής και τελικά στη δικαστική διεκδίκηση από την εταιρεία. Μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και την παραίτηση της αναδόχου από τους τόκους, η δημοτική αρχή εκτιμά ότι κλείνει πλέον ένα σημαντικό κεφάλαιο εκκρεμοτήτων. Το ζητούμενο μεταφέρεται στην ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και στην προκήρυξη του διαγωνισμού, ώστε το Ψηφιακό Μουσείο Διπλωματίας της Καλαμάτας να περάσει από το στάδιο των μελετών στην υλοποίηση.