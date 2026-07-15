Στην τελική ευθεία ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Καλαμάτας

Στην τελική φάση της υλοποίησής του βρίσκεται το πρόγραμμα «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας», με μεγάλο μέρος των προβλεπόμενων συστημάτων να έχει ήδη παραδοθεί και να αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πριν τεθεί σε πλήρη λειτουργία και διατεθεί στους πολίτες.

Η πορεία του έργου συζητήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή, με αφορμή την αποδοχή της τροποποίησης της πράξης και την παράταση του τυπικού χρονοδιαγράμματός της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Κατά τη συζήτηση, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψηφιακών συστημάτων έχει ήδη παραδοθεί στον Δήμο Καλαμάτας και βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Το βάρος, όπως εξήγησε, πέφτει πλέον στον τρόπο με τον οποίο οι νέες εφαρμογές θα ενταχθούν στο υφιστάμενο ψηφιακό περιβάλλον του Δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεσή τους με την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, μέσω της οποίας ενημερώνονται οι πολίτες για νέα και ανακοινώσεις, αλλά και με την πλατφόρμα Events Kalamata, στην οποία συγκεντρώνονται οι εκδηλώσεις και οι πολιτιστικές δράσεις της περιοχής.

Η αξιολόγηση αυτή θεωρείται απαραίτητη, ώστε οι νέες υπηρεσίες να ενσωματωθούν ομαλά στις υπάρχουσες υποδομές και να διαμορφωθεί ένα ενιαίο και εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον για τον πολίτη.

Παράλληλα, τονίστηκαν ορισμένες από τις υποδομές που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της πόλης. Ανάμεσά τους είναι οι αισθητήρες και ο εξοπλισμός που συνδέονται με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Σύμφωνα με τον κ. Παπαευσταθίου, τα συγκεκριμένα συστήματα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προχωρήσει η διάθεσή τους προς χρήση από τους πολίτες.

Η πράξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, έξυπνες διαβάσεις φιλικές προς τα άτομα με αναπηρία, συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων, ψηφιακό οδηγό πόλης, αισθητήρες μέτρησης της ποιότητας του αέρα και σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.

Προβλέπονται ακόμη υποδομές προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις, σύστημα τηλεργασίας, κεντρική πλατφόρμα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, καθώς και ηλεκτρονική τιμολόγηση. Στόχος είναι οι επιμέρους εφαρμογές να αποτελέσουν ένα ευρύτερο οικοσύστημα «έξυπνης πόλης», βελτιώνοντας την καθημερινή εξυπηρέτηση και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος διαβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί για τον Δήμο και ότι η παράταση δεν αφορά την Καλαμάτα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κεντρική παράταση, η οποία αφορά συνολικά τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κατά τον ίδιο, η Καλαμάτα δεν τη χρειάζεται στην πράξη, καθώς οι βασικές διαδικασίες έχουν κλείσει και τα παραδοτέα είτε έχουν ήδη παραληφθεί είτε βρίσκονται στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».