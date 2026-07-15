Καλαμάτα: Καθίζηση στην οδό Κρήτης από βλάβη σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης - Εργασίες αποκατάστασης

Σημαντική βλάβη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης προκάλεσε διαρροή λυμάτων και καθίζηση του οδοστρώματος στην οδό Κρήτης, στη συμβολή της με την οδό Ακρίτα, με αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Ανδρέα Καραγιάννη, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς ο κεντρικός αγωγός βρίσκεται σε βάθος περίπου πέντε μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις εργασίες αποκατάστασης.

Για την προσωρινή διαχείριση της κατάστασης, τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ προχωρούν στην κατασκευή παράκαμψης (bypass), ώστε τα λύματα να διοχετεύονται μέσω εναλλακτικής διαδρομής και να καταστεί δυνατή η ασφαλής επισκευή του κατεστραμμένου τμήματος του αγωγού.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για την κυκλοφορία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η ΔΕΥΑΚ εκτιμά ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, λόγω της έκτασης του προβλήματος και του μεγάλου βάθους στο οποίο βρίσκεται το δίκτυο.