Δυσφορία στη συγκρότηση Νομικών Προσώπων Δήμου Καλαμάτας: Δεν αποδέχθηκε ο Γιάννης Μπάκας τη θέση αντιπροέδρου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης

Με ένα απρόοπτο, τη διαφωνία του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου και παλιού αυτοδιοικητικού Γιάννη Μπάκα να αποδεχθεί τον ορισμό του στον Σύνδεσμο Υδρευσης και τη θέση του αντιπροέδρου, σημαδεύτηκε ο ορισμός μελών στα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου Καλαμάτας, χθες το μεσημέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη.

“Δεν θέλω”, απάντησε ο Γ. Μπάκας στο άκουσμα του ονόματός του και απευθυνόμενος στον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο του είπε “θα έπρεπε να με καλέσεις να κουβεντιάσουμε”. Ο δήμαρχος του απάντησε “θα έπρεπε να έρθεις να με βρεις”, μετά από τις ανακοινώσεις που είχε κάνει.

Κατά τα άλλα, όσον αφορά τους ορισμούς, η σύμβουλος Λυδία Εξηνταβελώνη που δεν συνεχίζει ως πρόεδρος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αναλαμβάνει αντιπρόεδρος στη ΔΕΥΑΚ και προεδρεύουσα στο Πνευματικό Κέντρο. Ακόμα, επιβεβαιώνεται ότι οι σύμβουλοι που είχαν εκλεγεί με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Χειλά, αποτελούν μέλη της δημοτικής αρχής, καθώς ορίζονται σε Δ.Σ. Νομικών Προσώπων και σε μία περίπτωση αναλαμβάνουν και θέση αντιπροέδρου.

Το γεγονός αυτό σχολίασε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, αναφέροντας ότι δίνονται και αντιπροεδρίες στην αντιπολίτευση και κάλεσε τον δήμαρχο να θυμηθεί τι τους έλεγε ο επικεφαλής της (εννοώντας τον Π. Χειλά).

Αναλυτικά, οι ορισμοί στα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου:

Στη ΔΕΥΑΚ:

Η σύμβουλος Λυδία Εξηνταβελώνη ορίζεται στη θέση του Γιώργου Φάβα και θα πάρει τη θέση του αντιπροέδρου. Ο δημότης Δημήτρης Αντωνόπουλος παίρνει τη θέση του Νίκου Μπασακίδη.

Από τη μείζων μειοψηφία ο Σπύρος Χανδρινός παίρνει τη θέση του Βασίλη Κανάκη.

Στο Πνευματικό Κέντρο:

Η Λυδία Εξηνταβελώνη ορίζεται στη θέση του Νικήτα Καραμούζη και αναλαμβάνει προεδρεύουσα.

Στον “Διοκλή”:

Ο σύμβουλος Δημήτρης Λυμπερόπουλος παίρνει τη θέση του Γιάννη Αναζίκου. Ο Ηλίας Αλεξέας τη θέση του Θεόδωρου Καλογερόπουλου και ο κοινοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αγγελάκης τη θέση του Δημήτρη Αντωνόπουλου.

Στον Σύνδεσμο Υδρευσης:

Μετά την άρνηση του Γιάννη Μπάκα να αποδεχθεί τον ορισμό και τη θέση του αντιπροέδρου, ορίστηκε ο Ηλίας Κουτίβας στη θέση του Γιάννη Αναζίκου.

Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο:

Ο Ηλίας Κουτίβας που αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος, με αναπληρωματική την Πιπίνα Κουμάντου . Η Γεωργία Καμπουγέρη που αναμένεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, με αναπληρωματικό τον Γιάννη Δούβα. Η Λυδία Εξηνταβελώνη με αναπληρωματική τη Μαρία Αγγελή. Ο Σπύρος Αποστολόπουλος με αναπληρωματική την Εφη Χριστοπούλου.

Από τη μείζονα μειοψηφία: Η Ευγενία Κούβελα με αναπληρωματικό τον Διονύση Αγάλο και ο Κώστας Τσαπόγας με αναπληρωματική την Γιοβάνα Γκίζα.

Στη “Φάρις”:

Ο Παντελής Δρούγας που θα εκλεγεί πρόεδρος, με αναπληρωματικό τον Γιώργο Λαζαρίδη. Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης με αναπληρωματικό τον Αναστάση Σκοπετέα. Ο δημότης Δημήτρης Βεργόπουλος που θα εκλεγεί αντιπρόεδρος, με αναπληρωματική την Εφη Σαραντοπούλου. Η Τασούλα Φοίφα με αναπληρωματικό τον Νικήτα Καραμούζη. Ο Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος με αναπληρωματική τη Μαργαρίτα Πολυδούρη. Η Κατερίνα Μπάμπαλη με αναπληρωματικό τον Δημήτρη Γαλανάκη. Ο Χρήστος Κορομηλάς με αναπληρωματική τη Σταυρούλα Γιαννούλη.

Από τη μείζονα μειοψηφία: Η Ευγενία Κούβελα με αναπληρωματικό τον Θανάση Τσιγαρίδη. Ο Κωνσταντίνος Μαραβέλιας (τελειόφοιτος Θεατρικών Σπουδών) με αναπληρωματική την Παναγιώτα Καρρά.

Στον Αναπτυξιακό Οργανισμό:

Η Μαρία Αγγελή που αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος, με αναπληρωματικό τον Γιώργο Φάβα. Η Ουρανία Κότση με αναπληρωματικό τον Σωτήρη Κριτσωτάκη. Και οι Νίκος Μπασακίδης, Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Μαρία Νταμάτη και Παναγιώτης Λύρας.

Από τη μείζονα μειοψηφία ο Σπύρος Χανδρινός με αναπληρωματικό τον Θανάση Τσιγαρίδη.

Οσον αφορά την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας ανακοινώθηκε ότι έχει οριστεί, δεν περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο και πως ένα από τα 7 μέλη του Δ.Σ. δίνεται στη μειοψηφία (μέχρι τώρα δεν είχε κανένα). Πρόεδρος αναμένεται να εκλεγεί ο Γιάννης Αναζίκος.