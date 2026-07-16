Σε λειτουργία το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας  

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας και της Ελληνικής Αστυνομίας και πλέον λειτουργεί υπό την ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ. έχοντας μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο της αστυνόμευσης και της προστασίας των πολιτών.

Ο εξοπλισμός του Κέντρου χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου Καλαμάτας, ενώ με δημοτική χρηματοδότηση υλοποιήθηκαν οι εργασίες μεταφοράς του από το Ιστορικό Δημαρχείο στην Αστυνομική Διεύθυνση, η διαμόρφωση του χώρου, οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την πλήρη επιχειρησιακή του λειτουργία.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε:

«Ενημερώθηκα με ιδιαίτερη χαρά ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και πλέον λειτουργεί υπό την ευθύνη της, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία.

Ο εξοπλισμός του κέντρου αγοράστηκε εξ ολοκλήρου με δημοτικούς πόρους. Επίσης, με πόρους του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε το κέντρο να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Όπως γνωρίζετε, έχουν εγκατασταθεί επτά κάμερες εδώ και δύο χρόνια. Από σήμερα το πρωί τέθηκαν σε λειτουργία οι έξι από αυτές και, μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες απαιτούμενες διαδικασίες, θα τεθεί σε λειτουργία και η έβδομη.

Παράλληλα, μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη αντικτύπου, ο Δήμος Καλαμάτας είναι έτοιμος να προχωρήσει στην εγκατάσταση και επιπλέον καμερών.

Είναι προφανές ότι στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, ιδιαίτερα στις περιφερειακές περιοχές αλλά και συνολικά στον Δήμο μας.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία όλοι οφείλουμε να στηρίξουμε, γιατί τα οφέλη της αφορούν άμεσα τους συμπολίτες μας.»