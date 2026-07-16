Καλαμάτα: Καθυστερεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ανάδειξης του παραλιακού μετώπου

Κι ενημέρωσε ότι βούληση της δημοτικής αρχής είναι να συνεχιστεί η ανάπλαση στη Ναυαρίνου και μετά την Ακρίτα, αλλά και στο τμήμα από το λιμάνι μέχρι τη Φαρών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.

Αναλυτικά, για τη συμφόρηση στον δρόμο και το αδιαχώρητο των πεζών στο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου, ο δήμαρχος απάντησε: “Είναι θετικό να υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στην πόλη. Οπως έχουμε πει, όπως έγινε η ανάπλαση στο τμήμα μεταξύ Φαρών και Ακρίτα, η βούλησή μας είναι να συνεχιστεί. Η κατεύθυνση θα είναι από δύση προς ανατολή, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Θέλουμε να διαμορφώσουμε τον χώρο που είναι από το λιμάνι μέχρι τη Φαρών. Πάλι με την ίδια κατεύθυνση και να συνεχίσουμε και από την Ακρίτα και μετά. Εχουμε σκοπό να δώσουμε αυτή την κατεύθυνση στην παραλιακή μας ζώνη. Προφανώς και χαιρόμαστε που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα η παραλιακή ζώνη και που πολύς κόσμος επιλέγει να κατέβει στην παραλία”.

Για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανάδειξης του παραλιακού μετώπου που είχε εξαγγελθεί, ο κ. Βασιλόπουλος δήλωσε: Εμεινε πίσω ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Είναι κάτι που θα πρέπει κάποια στιγμή να το ξεκινήσουμε”.

Γ.Σ.