Ερωτήματα για τις αλλαγές στη «Φάρις» - Ο αποχωρήσεις έμπειρων μελών και οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα

Ερωτήματα προκαλούν οι αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φάρις», καθώς από το νέο σχήμα μένουν εκτός πρόσωπα με ενεργή παρουσία, εμπειρία και ουσιαστική συμμετοχή στις συνεδριάσεις του οργάνου.

Οι αλλαγές προσώπων, αρχικά από την παράταξη «Καλαμάτα Μετά», του Τάσου Πολυχρονόπουλου και του Γιώργου Σωφρονά, αποτέλεσαν έκπληξη.

Η παρουσία και των δύο άλλωστε στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο διακοσμητική δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Σε αντίθεση με περιπτώσεις μελών που περιορίζονταν σε μία περισσότερο τυπική συμμετοχή, οι δύο τους ασκούσαν κριτική, έθεταν ερωτήματα και πίεζαν για απαντήσεις γύρω από τη λειτουργία και τα κρίσιμα ζητήματα της «Φάρις».

Η αντικατάσταση του Γιώργου Σωφρονά ενδεχομένως να θεωρούνταν σε έναν βαθμό αναμενόμενη, λόγω της συνειδητής απουσίας του από τις τελευταίες συνεδριάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση του συνδεόταν με χειρισμούς που αφορούσαν εργασιακά δικαιώματα υπαλλήλων, θέματα στα οποία είχε επανειλημμένα εστιάσει χωρίς, όπως φαίνεται, να διαπιστώνει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Περισσότερα ερωτήματα, ωστόσο, προκαλεί η αποχώρηση του Τάσου Πολυχρονόπουλου. Πρόκειται για ένα από τα πρόσωπα με τη βαθύτερη γνώση των ζητημάτων της Επιχείρησης, έχοντας εμπειρία που ξεκινά από την παλαιά ΔΕΠΑΚ ήδη από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο επανέφερε συστηματικά θέματα που θεωρούσε ότι έπρεπε να τεθούν επί τάπητος. Μεταξύ αυτών ήταν η ανάγκη ουσιαστικής συζήτησης με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές, η λειτουργία του Ανοιχτού Θεάτρου, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας. Η συνεργασία του με τον μέχρι πρότινος πρόεδρο της «Φάρις», Σωτήρη Κριτσωτάκη, φαινόταν να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ορισμένα από τα ανοιχτά θέματα να μπουν σε μία σειρά.

Πλέον, όμως, η Κοινωφελής Επιχείρηση καλείται να ξεκινήσει από μία νέα αφετηρία, με διαφορετική διοικητική σύνθεση και με την ανάγκη να αποδειχθεί στην πράξη ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Εκτός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος διατηρεί άμεση επαφή με τον χώρο του πολιτισμού μέσα από τη δραστηριοποίησή του στην Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας. Και η δική του αποχώρηση ενισχύει τα ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές, αλλά και με το κατά πόσο έχει αποτιμηθεί η σημασία του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η «Φάρις» στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Επιχείρησης, Σωτήρης Κριτσωτάκης, ανέλαβε καθήκοντα αντιδημάρχου Παιδείας και ΚΔΑΠ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να ερμηνευθεί ως αναγνώριση των ενεργειών που ανέπτυξε κατά τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Μπορεί ο ίδιος να επιλέγει να κινείται σε χαμηλούς τόνους και να μη συνηθίζει να «διαφημίζει» τις πρωτοβουλίες του, ωστόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του ξεχώρισε τόσο για τη συμβολή του στη βελτίωση της οικονομικής εικόνας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όσο και για παρεμβάσεις που έδωσαν νέα πνοή στην πόλη.

Εντύπωση προκάλεσε, παράλληλα, και η αντικατάσταση στην Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας. Ο Παντελής Δρούγας, κατά το διάστημα που ηγήθηκε του συγκεκριμένου τομέα, άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, καθώς ήταν παρών στα έκτακτα γεγονότα και συμμετείχε ενεργά στον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών. Παρότι δεν θεωρείται πρόσωπο με βαθιά γνώση των πολιτιστικών ζητημάτων, ήταν ο μόνος από τα νέα δεδομένα που διέθετε προηγούμενη εμπειρία από τη «Φάρις», συμμετέχοντας και στο μέχρι σήμερα Διοικητικό της Συμβούλιο. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να εξηγεί τη μετακίνησή του και πάλι στον προεδρεία της «Φάρις», χωρίς πάντως να μπορεί να αποκλειστεί μελλοντικά η επιστροφή του στην Πολιτική Προστασία.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φάρις» αναλαμβάνει καθήκοντα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, το Ανοιχτό Θέατρο, οι εργασιακές σχέσεις, τα δίδακτρα των σχολών και η συνολική οικονομική και διοικητική λειτουργία της Επιχείρησης αποτελούν ζητήματα που απαιτούν γνώση, συνέχεια και ουσιαστικό διάλογο. Οι αλλαγές είναι δικαίωμα κάθε παράταξης που καλείται να ορίσει τους εκπροσώπους της. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι εάν πραγματοποιήθηκαν με βάση μία σαφή στρατηγική για την επόμενη ημέρα. Οι απαντήσεις θα δοθούν κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαχειριστεί τα ανοιχτά ζητήματα και θα ανταποκριθεί στον ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό ρόλο της Επιχείρησης για την Καλαμάτα.