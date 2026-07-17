Σύσταση για εξοικονόμηση νερού στο Χαλαζόνι

Σύσταση για εξοικονόμηση νερού στην Τοπική Κοινότητα Χαλαζονίου απευθύνει η ΔΕΥΑ Τριφυλίας, καθώς έχει παρατηρηθεί υπερκατανάλωση και πτώση της στάθμης στη δεξαμενή του χωριού.

Χαρακτηριστικά σημειώνει πως παρατηρείται υπερκατανάλωση που δε δικαιολογείται από το πληθυσμό του χωριού, ενώ υπογραμμίζεται πως απαγορεύεται αυστηρά η χρήση νερού ύδρευσης για άρδευση.

Αναλυτικά από τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας τονίζεται: «Παρακαλούμε τους καταναλωτές στην Τ.Κ. Χαλαζονίου να αποφεύγουν την άσκοπη χρήση νερού τις επόμενες ημέρες λόγω πτώσης της στάθμης στη δεξαμενή του χωριού.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για εξοικονόμηση νερού, συνεχίζει να παρατηρείται υπερκατανάλωση στην Τ.Κ. Χαλαζονίου που δεν δικαιολογείται από τον πληθυσμό του χωριού.

Παρακαλούμε και πάλι τους καταναλωτές να αποφεύγουν την άσκοπη χρήση νερού και να περιοριστούν μόνο στην αναγκαία κατανάλωση του. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση νερού ύδρευσης για άρδευση!».

Κ.Μπ.