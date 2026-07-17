Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στον Δήμο Μεγαλόπολης

Πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το καλοκαίρι στον Δήμο Μεγαλόπολης με έναρξη την 24η Ιουλίου και λήξη την 29η Αυγούστου θα προσφέρει ποικιλία εκδηλώσεων, για μικρούς και μεγάλους.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 8:30 μ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Λυκόχιας, το Θέατρο Σκιών του Κώστα Σπυρόπουλου παρουσιάζει την παράσταση Καραγκιόζη «Ο Καραγκιόζης πάει διακοπές», εγκαινιάζοντας τις παιδικές εκδηλώσεις του καλοκαιρινού προγράμματος.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, στις 8:30 μ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Σουλαρίου, οι μικροί θεατές θα απολαύσουν την παράσταση Καραγκιόζη «Ο Καραγκιόζης Οικολόγος & το μαγικό δέντρο».

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, στις 9 μ.μ., στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Μεγαλόπολης, το θερινό σινεμά παρουσιάζει την παιδική ταινία «Sing 1», προσφέροντας μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, από τις 7:30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της υπαίθριας δανειστικής βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Μεγαλόπολης «Καλλιστώ». Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί, στις 8 μ.μ., η βράβευση μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, ενώ στις 8:30 μ.μ. θα ακολουθήσουν βιβλιοδιαδρομές και κυνήγι κρυμμένου παραμυθιού με το «Τρένο της Χαράς».

Την Τρίτη 4 Αυγούστου, από τις 6 μ.μ. έως τις 11 μ.μ., η Μεγαλόπολη υποδέχεται τη «Λευκή Νύχτα» σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Μεγαλόπολης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, στις 9 μ.μ., στην κεντρική πλατεία της πόλης, θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή με τον Πάνο Μπλέτζα και την Ειρήνη Καστραντά.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως Μεγαλόπολης, οι «Στρίγκλες» παρουσιάζουν την παράσταση κουκλοθέατρου «Η Σταχτομάρω».

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Λεονταρίου, θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Κώστα Μπιλίση και του Τάκη Σπυρόπουλου, ενώ την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην πλατεία Αγίων Αποστόλων Λεονταρίου, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ «Και Εγένετο Φως Αρκαδία», σε σκηνοθεσία Δέσποινας Σωτηροπούλου, με θέμα την πολύπλευρη ιστορία της Αρκαδίας.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου, από τις 7 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η 7η Ποδηλατική Περιήγηση Φαλαισίας, με αφετηρία την πλατεία Λεονταρίου και τερματισμό την πλατεία Μεγαλόπολης.

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην Αρχαία Αγορά Μεγαλόπολης, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Ελένη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιούλης Ηλιοπούλου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Αρχαίου Θεάτρου. Την ίδια ημέρα, στη Δημοτική Κοινότητα Καμάρας, στις 8:30 μ.μ., το Θέατρο Σκιών του Κώστα Σπυρόπουλου παρουσιάζει την παράσταση «Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής».

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., η κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης θα φιλοξενήσει συναυλία με τη Γλυκερία, ενώ την ίδια ημέρα στη Δημοτική Κοινότητα Ισαρίου θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Κώστα Μπιλίση και του Τάκη Σπυρόπουλου.

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης, θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη με τίτλο «Ο Στέλιος που αγαπήσαμε». Παράλληλα, στη Δημοτική Κοινότητα Χράνων θα παρουσιαστεί θερινό σινεμά με την ταινία «Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων».

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, στις 8:30 μ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Κοτυλίου, θα παρουσιαστεί η παράσταση Καραγκιόζη «Ο Γάμος του Μπάρμπα Γιώργου», ενώ στις κοινότητες Λεπτίνι και Άκοβο θα πραγματοποιηθούν μουσική βραδιά και πάρτι νεολαίας αντίστοιχα.

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 8:30 μ.μ., στις Δημοτικές Κοινότητες Δυρραχίου και Σκορτσινού, θα παρουσιαστούν οι παραστάσεις Καραγκιόζη «Ο Καραγκιόζης πυροσβέστης & το καμμένο δάσος» και «Ο Καραγκιόζης Μάγος». Παράλληλα, στην Καρύταινα θα παρουσιαστεί η παράσταση «Ο Μπάρμπα Γιώργος Λόρδος» του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου.

Το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Αυγούστου, από τις 7 μ.μ. έως τις 10:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί το 14ο Φεστιβάλ Τέχνης στα σοκάκια της παλαιάς αγοράς της Καρύταινας.

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης θα προβληθεί η ταινία «Υπάρχω» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου, ενώ στη Δημοτική Κοινότητα Φαλαισίας θα παρουσιαστεί παράσταση Καραγκιόζη «Ο Καραγκιόζης Δάσκαλος». Την ίδια ημέρα στο Ίσαρη θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά με το συγκρότημα της Νατάσας Τζανέτου.

Την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., η κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης φιλοξενεί συναυλία με την Πέγκυ Ζήνα.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 8:30 μ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Βελιγοστής θα παρουσιαστεί η παράσταση Καραγκιόζη «Τα γενέθλια του κολλητηριού», ενώ στην Καρύταινα θα πραγματοποιηθεί θερινό σινεμά με την ταινία «Γουόνκα» και στο Σκορτσινού μουσική βραδιά με το συγκρότημα της Νατάσας Τζανέτου.

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην πλατεία Ψαθιού θα παρουσιαστεί η παράσταση Καραγκιόζη «Ο Γάμος του Καραγκιόζη».

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 8:30 μ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Λεονταρίου θα παρουσιαστεί η παράσταση «Ο Καραγκιόζης μάστερ σεφ», ενώ στις 8:30 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Χράνων θα προβληθεί η ταινία «Οι Βράχοι της Ελευθερίας» του Ντίνου Μητρόπουλου. Στην Καρύταινα θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά με το συγκρότημα «Πάλαι Ποτέ».

Το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 8:30 μ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Χειράδων θα παρουσιαστεί η παράσταση «Οι διακοπές του Καραγκιόζη».

Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 6:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ο Αγώνας Δρόμου 12 χλμ. Τιμής και Μνήμης για τους 33 εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ Μεγαλόπολης, σε συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης, θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακή δημοτική βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και τις αυθεντικές μελωδίες, με τους Σωτήρη Κανελλάκη, Δημήτρη Καραχάλιο, Πολυτίμη Τόλη και Ανδρέα Νιάρχο.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου, στις 7 μ.μ., στην Αρχαία Αγορά Μεγαλόπολης, η διασχολική θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Μεγαλόπολης παρουσιάζει τους «Ιππείς» του Αριστοφάνη, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Αρχαίου Θεάτρου.

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου, στις 8:30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης, θα πραγματοποιηθεί το 14ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από την Αρκαδία και την Πελοπόννησο.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 8:30 μ.μ., στην Αρχαία Αγορά Μεγαλόπολης, θα παρουσιαστεί το μουσικό και ποιητικό παζλ «Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού» του Γιάννη Ρίτσου.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης, θα πραγματοποιηθεί η μουσική βραδιά «Τα τραγούδια της παρέας», σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγαλόπολης «Μεγάλη Πόλις». Την ίδια ημέρα στη Δημοτική Κοινότητα Ισιώματος θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά.

Όλες οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026 πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης και των τοπικών φορέων, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτισμού, ψυχαγωγίας και δημιουργίας για κατοίκους και επισκέπτες.