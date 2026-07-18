Δήμος Τρίφυλίας: Σταματά η λειτουργία στα Σπιτάκια Ανακύκλωσης

Σε παύση λειτουργίας τέθηκαν τα Πολύκεντρα Ανακύκλωσης του ΦΟΔΣΑ και στη Τριφυλία , όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο του Δημάρχου Τριφυλίας.

Σε αυτό τονίζεται ότι αυτό έγινε λόγω λήξης των συμβάσεων και εξαιτίας και άλλων ζητημάτων, που έχουν προκύψει.

Σίγουρα πρόκειται για ένα θεσμό που είχε βρει θετική ανταπόκριση από τους πολίτες της περιοχής μικρούς και μεγάλους.

Στη σχετική ενημέρωση του Δήμου Τριφυλίας τονίζεται «Τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» (Πολυκέντρα Ανακύκλωσης) του ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στην Τριφυλία, τέθηκαν σε παύση λειτουργίας, λόγω λήξης των συμβάσεων και εξαιτίας και άλλων ζητημάτων, που έχουν προκύψει και αφορούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Τριφυλίας, για την εξέλιξη αυτή, ο οποίος μάλιστα, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας ενεργά, τον θεσμό της ανακύκλωσης, παραχώρησε κοινόχρηστους χώρους του και ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να εγκατασταθούν αυτά (Πολυκέντρα Ανακύκλωσης), σε Φιλιατρά και Κυπαρισσία.

Ελπίζουμε, να επιλυθούν πολύ σύντομα όλα τα προβλήματα, τα σχετικά με τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης του ΦΟΔΣΑ και να ξεκινήσει η επαναλειτουργία τους και στον Δήμο μας, καθώς οι πολίτες της Τριφυλίας, από την αρχή, συμμετείχαν και στήριξαν το εν λόγω πρόγραμμα.»

Κ.Μπ.