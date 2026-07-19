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Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026 17:07

Επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

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Επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Navarino Agora

Την σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ της ΔΕΥΑ Τριφυλίας και του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας, ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Όπως τονίστηκε στην εισήγηση, προτείνεται η ρύθμιση, μεταξύ άλλων, θεμάτων που αφορούν: τη χορήγηση, από 01.01.2026 και σε ετήσια βάση, παροχής τροφείου στους δικαιούχους εργαζομένους, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά όρια και τα ποσά που καθορίζονται στο σχέδιο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.
Τη δυνατότητα χορήγησης της ανωτέρω παροχής και μέσω προπληρωμένης κάρτας για την προμήθεια γευμάτων, έτοιμων φαγητών και τροφίμων.
Τη χορήγηση ετήσιας κάρτας δώρου Χριστουγέννων αξίας πενήντα ευρώ για τα ανήλικα τέκνα των εργαζομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης.
Τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας του προσωπικού σε πενθήμερη βάση και συνολικά τριάντα επτά και μισή (37,5) ώρες εβδομαδιαίως.
Ωστόσο στη σχετική απόφαση τονίζεται ότι «Εγκρίνει τους όρους της ανωτέρω Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο, υπό την επιφύλαξη της τήρησης της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής, δημοσιονομικής και λοιπής εφαρμοστέας νομοθεσίας.
Ορίζει ότι η εφαρμογή των όρων της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης, κατόπιν εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων και έκδοσης των κατά περίπτωση αναγκαίων διοικητικών και οικονομικών πράξεων».

Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Δήμοι
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