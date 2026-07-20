Καλαμάτα: Σε καθημερινή λειτουργία και το τουριστικό info point στο λιμάνι της

Την έναρξη καθημερινής λειτουργίας του τουριστικού Info Point στο λιμάνι της πόλης ανακοίνωσε το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενημέρωσης και φιλοξενίας προς τους επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο.

Το Info Point ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σαββατοκύριακο και θα λειτουργεί καθημερινά έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, από τις 7.30 μ.μ. έως τις 10.30 μ.μ.

Στο Τουριστικό Info Point οι επισκέπτες μπορούν: να λαμβάνουν πληροφορίες για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή, να προμηθεύονται ενημερωτικά έντυπα και χάρτες της πόλης, να περιηγούνται στους διαδραστικούς πίνακες τουριστικής πληροφόρησης, και να φωτογραφίζονται ψηφιακά με φόντο εμβληματικά σημεία ενδιαφέροντος της Καλαμάτας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή αναμνηστική εμπειρία από την επίσκεψή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Τουριστικό Info Point στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας καθημερινά ολοκληρωμένη πληροφόρηση και υποστήριξη στους επισκέπτες της πόλης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Λαζαρίδη «ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση του τουριστικού του προϊόντος, ενισχύοντας τις υποδομές και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Στόχος είναι η ποιοτική φιλοξενία, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και η διαρκής βελτίωση της συνολικής εμπειρίας όσων επιλέγουν την Καλαμάτα ως προορισμό».