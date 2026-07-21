Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας: Παραμένουν ανοιχτά λειτουργικά ζητήματα - Στο τραπέζι θόρυβος, καθίσματα και αρίθμηση θέσεων

Την οριστική παραλαβή του έργου για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, κλείνοντας το διοικητικό και κατασκευαστικό σκέλος μιας σημαντικής πολιτιστικής υποδομής για την πόλη.

Η συζήτηση που προηγήθηκε, ωστόσο, κατέδειξε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του χώρου και την εμπειρία θεατών και παραγωγών.

O επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, ανέφερε ότι το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στο θέατρο ξεπέρασε, κατά τον υπολογισμό του, τo 1.865.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι οι αρχικές οικονομικές προβλέψεις, ιδιαίτερα για τα σκυροδέματα της θεμελίωσης, υπερκαλύφθηκαν.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, στάθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το θέατρο κατά τη λειτουργία του. Μετέφερε παράπονα θεατών για τα στενά και άβολα καθίσματα, ενώ επανέφερε το ζήτημα της εξωτερικής όχλησης από τα φώτα και τον θόρυβο διερχόμενων οχημάτων. Όπως σημείωσε, δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζεται αρχαίο δράμα ή άλλη θεατρική παραγωγή υπό συνθήκες που διαταράσσουν την παράσταση και αποσπούν το κοινό.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος πρότεινε να εξεταστούν παρεμβάσεις στο ύψος της συρόμενης πόρτας πίσω από τη σκηνή και τα σκηνικά, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια σχετικά μικρή δαπάνη, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει αισθητά τη λειτουργία και την απομόνωση του θεάτρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της αρίθμησης των θέσεων, το οποίο παραμένει άλυτο για ακόμη ένα καλοκαίρι. Ο κ. Τζαμουράνης υποστήριξε ότι η «Φάρις», σε συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής, θα έπρεπε να έχει διαμορφώσει εγκαίρως τις σχετικές συμβάσεις, ώστε η τήρηση της αρίθμησης να αποτελεί υποχρεωτικό και ενιαίο όρο για όλες τις παραστάσεις.

Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα πρόσφατη εκδήλωση, κατά την οποία ηλικιωμένοι θεατές προσήλθαν αρκετά νωρίτερα στο θέατρο, φοβούμενοι ότι, αν καθυστερούσαν, κάποιος άλλος θα είχε καταλάβει τις θέσεις τους.

Στην ανάγκη πρόβλεψης πόρων για τη μελλοντική συντήρηση του θεάτρου αναφέρθηκε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κανάκης. Όπως σημείωσε, κάθε υπαίθρια εγκατάσταση παρουσιάζει αναπόφευκτα φθορές με την πάροδο του χρόνου και, για τον λόγο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία ειδικού ταμείου, στο οποίο θα κατευθύνεται μέρος των εσόδων από κάθε μισθωμένη παράσταση.

Ο ίδιος παρατήρησε αλλοίωση του εξωτερικού χρωματισμού του θεάτρου, ενώ υπενθύμισε και το ζήτημα της συγκέντρωσης υδάτων στο κέντρο της σκηνής έπειτα από βροχοπτώσεις.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης εξήρε την προσπάθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των στελεχών της, υπογραμμίζοντας ότι το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα καλοκαίρι με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όπως ανέφερε, το Ανοιχτό Θέατρο έδωσε σημαντική ώθηση στην πολιτιστική δραστηριότητα της Καλαμάτας και προσέφερε στην πόλη έναν χώρο ικανό να φιλοξενήσει μεγάλες παραγωγές.

Ο κ. Κουτραφούρης συμφώνησε ότι πρέπει να εξεταστεί η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων για τον περιορισμό της εξωτερικής όχλησης. Σε ό,τι αφορά τα καθίσματα, ανέφερε ότι είναι συμβατικού τύπου, αντίστοιχου με εκείνα που συναντώνται σε παρόμοια θέατρα. Πρόσθεσε δε, ότι τα κενά μεταξύ τους αυξήθηκαν, ώστε να διαμορφωθούν καλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στους θεατές, γεγονός που οδήγησε και στη μείωση του συνολικού αριθμού των θέσεων.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας, επικαλούμενος πρόσφατη συναυλία με περισσότερους από 2.000 θεατές, δήλωσε ότι δεν διαπίστωσε πρόβλημα ως προς την αρίθμηση, καθώς, όπως είπε, ο καθένας καθόταν στη θέση που αντιστοιχούσε στο εισιτήριό του. Χαρακτήρισε το θέατρο «αξιοθαύμαστο έργο», σημειώνοντας ότι έχει συμβάλει τόσο στην αύξηση του αριθμού των εκδηλώσεων όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση των παραστάσεων που απολαμβάνει το κοινό της Καλαμάτας.

Διευκρινίσεις για τις τεχνικές παραμέτρους έδωσε ο μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κώστας Παπουτσής. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε σε δεύτερο χρόνο εξυγίανση του φυσικού εδάφους. Για τα καθίσματα, σημείωσε ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι περιορισμοί που προέκυπταν από τη γεωμετρία της κατασκευής και τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, η απόσταση ανάμεσα στο πίσω μέρος κάθε καθίσματος και τον θεατή, έπρεπε να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η αρίθμηση των θέσεων παραμένει, πάντως, ένα από τα βασικότερα θέματα του θεάτρου. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φάρις» είχε αναγνωριστεί ότι ο σχετικός όρος δεν συμπεριλήφθηκε σε όλα τα συμφωνητικά που υπογράφηκαν από τις αρχές του έτους, αλλά μόνο σε ορισμένες παραγωγές των οποίων οι συμβάσεις ολοκληρώθηκαν κοντά στην έναρξη της θερινής περιόδου.

Το θέμα είχε θέσει επανειλημμένα ο Τάσος Πολυχρονόπουλος από τη μείζονα μειοψηφία, ζητώντας από την επόμενη χρονιά η αρίθμηση να προβλέπεται ως υποχρεωτικός όρος σε όλες τις συμβάσεις. Σήμερα, ορισμένες παραστάσεις διαθέτουν αριθμημένες θέσεις και άλλες όχι βάσει προπώλησης, με αποτέλεσμα να επανεμφανίζονται εικόνες «καπαρώματος», με θεατές να τοποθετούν μπουκάλια, ζακέτες ή άλλα αντικείμενα στα καθίσματα, προκειμένου να κρατήσουν θέσεις για φίλους και συγγενείς που θα φτάσουν αργότερα.